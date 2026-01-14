Τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς δεν άγγιξαν ούτε ένα βιβλίο εντός του 2025, ενώ οι βιβλιόφιλοι της αντίπερα ακτής του Ατλαντικού είναι κυρίως Δημοκρατικοί, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και άνω των 65 ετών. Εκτός από το 40% που δεν διάβασε κανένα βιβλίο, ένα άλλο 27% ολοκλήρωσε από ένα έως τέσσερα βιβλία. Το 13% έφτασε τα πέντε έως εννέα, ενώ το 19% ολοκλήρωσε 10 ή περισσότερα.

Οι Αμερικανοί με υψηλότερη εκπαίδευση έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαβάζουν περισσότερα βιβλία: για παράδειγμα, όσοι έχουν μεταπτυχιακό ολοκλήρωσαν την ανάγνωση κατά μέσο όρο πέντε βιβλίων. Οι άνω των 65 ετών διάβασαν σημαντικά περισσότερα (12,1) από όσους είναι 45-64 ετών (6,4), 30-44 ετών (8,2) και 18-29 ετών (5,8).

Η φιλαναγνωσία φαίνεται πως είναι χαρακτηριστικό των Δημοκρατικών συγκριτικά με τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ όσοι δηλώνουν ανεξάρτητοι διαβάζουν λιγότερο από εκείνους που δεν πρόσκεινται στις δύο άλλες παρατάξεις. Επιπλέον από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως εκείνοι που παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαβάζουν μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων από τους υπολοίπους.

Με τους περισσότερους Αμερικανούς να περιορίζονται σε ελάχιστα ή καθόλου βιβλία και μια μειοψηφία να καταπιάνεται με πολλά, η κατανομή της συνολικής ανάγνωσης βιβλίων στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά άνιση. Το 4% των Αμερικανών που δήλωσαν ότι διάβασαν 50 ή περισσότερα βιβλία αντιστοιχεί στο 46% όλων των βιβλίων που διαβάστηκαν. Προσθέτοντας το 6% που διάβασε από 20 έως 49 βιβλία και το 9% που κινήθηκε μεταξύ 10 και 19 βιβλίων, το 19% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ενέκυψε στο 82% όλων των βιβλίων που διαβάστηκαν το 2025.

Τι διάβασαν

Μεταξύ αυτών που διάβασαν το 2025, περίπου οι μισοί προτίμησαν έναν μόνο τύπο βιβλίου: έντυπο ή ψηφιακό ή ακουστικό. Οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε διαφορετικές εναλλακτικές.

Συνολικά το 2025, το 46% των Αμερικανών επέλεξε τουλάχιστον ένα έντυπο βιβλίο, το 24% διάβασε τουλάχιστον ένα ψηφιακό και το 23% ένα ακουστικό, την ώρα που το 29% συνδύασε πολλαπλές μορφές.

Το πιο δημοφιλές είδος βιβλίων το 2025 ήταν τα μυθιστορήματα μυστηρίου και τα αστυνομικά, καθώς το 35% τα προτίμησε. Ακολουθούν η Ιστορία (30%), οι βιογραφίες και τα απομνημονεύματα (27%), τα επιστημονικής φαντασίας (23%) και οι ρομαντικές ιστορίες (23%).

Οι βιογραφίες, τα θρίλερ και τα φαντασίας διαβάζονται σε παρόμοιο ποσοστό από άνδρες και γυναίκες, ενώ τα βιβλία Ιστορίας φαίνεται πως είναι ανδρική υπόθεση, καθώς το 42% των ανδρών επέλεξε τουλάχιστον ένα ιστορικό βιβλίο εντός του 2025, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες ήταν μόλις 20%. Το 32% των γυναικών που διάβασαν τουλάχιστον ένα βιβλίο προτίμησε μια ρομαντική ιστορία, ενώ μόνο το 12% των ανδρών έκανε την αντίστοιχη επιλογή.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τη νέα έρευνα της YouGov και τα οποία συμπίπτουν σε γενικές γραμμές με εκείνα που εξήχθησαν από τις αντίστοιχες έρευνες της τελευταίας διετίας.

«Αν διαβάσετε ένα βιβλίο το 2025 – ακόμα κι ένα μόνο –, ανήκετε σε ένα είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Οπως οι μέλισσες και οι κόκκινοι λύκοι, ο πληθυσμός των Αμερικανών αναγνωστών, Lector americanus, μειώνεται εδώ και δεκαετίες» σχολιάζει ο ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας Άνταμ Κιρς σε άρθρο του στην επιθεώρηση «Τhe Atlantic».

«Αν θέλουμε η ανάγνωση να μην εξαφανιστεί, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε στους νέους αυτό που παραδέχονται πολλοί μεγάλοι συγγραφείς: Η λογοτεχνία δεν σε κάνει καλύτερο πολίτη ή πιο επιτυχημένο άνθρωπο. Το πάθος για ανάγνωση μπορεί ακόμη και να δυσκολέψει τη ζωή. Το κάνεις για τη συγκίνηση του να μένεις ξύπνιος μέχρι αργά, διαβάζοντας κάτω από τα σκεπάσματα με φακό, ανίκανος να σταματήσεις και ελπίζοντας να μην το ανακαλύψει κανείς».