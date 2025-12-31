Αύξηση κατά 4,2% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Οκτώβριο φέτος, καθώς οι πωλήσεις κινήθηκαν καθοδικά μόνο στα καύσιμα.

Ειδικότερα, άνοδος του τζίρου καταγράφηκε σε:

Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη (12,3%), Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακό εξοπλισμό (9,7%), Ένδυση-Υπόδηση (9,6%), Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (8,9%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4%), Πολυκαταστήματα (2,7%) και Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό (0,2%).

Στον αντίποδα, μείωση σημειώθηκε σε καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (2,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση κατά 4,2% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 1,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,3% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.