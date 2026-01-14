Σκληρή απάντηση έδωσε χθες το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα όσα κατήγγειλε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) εις βάρος του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, ισχυριζόμενη ότι βρετανικές μυστικές Υπηρεσίες υποστηρίζουν τον ίδιο και τις ενέργειές του, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες.

Στην απροκάλυπτη πλέον επιθετικότητα των Ρώσων (κυβέρνησης και Πατριαρχείου Μόσχας) το Φανάρι, αφού εξέφρασε τη «βαθύτατη θλίψη» του, υπενθυμίζει ότι η τακτική αυτών των επιθέσεων ξεκίνησε το 2018, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας και του ρωσικού κράτους. «Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του», υπογραμμίζει το Φανάρι, για να τονίσει με νόημα πως ομιλεί ως «Μήτηρ Εκκλησία» ακόμη και αυτής της «Εκκλησίας της Ρωσίας».

«Η Ρωσία προχώρησε στην πρώτη, επίσημη, προσωπική επίθεση εις βάρος του Οικουμενικού Πατριάρχη, εγκαταλείποντας τα μέχρι σήμερα προσχήματα και την τακτική να κρύβεται πίσω από τις ανακοινώσεις του Πατριαρχείου Μόσχας». Αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία που δίδουν κύκλοι της Πατριαρχικής Αυλής στο Φανάρι μετά την ανάγνωση της ανακοίνωσης της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR). Εκτιμούν δε ότι τις προσεχείς ημέρες ενδεχομένως να υπάρξει και παρέμβαση του ίδιου του Πατριαρχείου Μόσχας, το οποίο τα τελευταία χρόνια προχωρεί ακάθεκτο σε κινήσεις αμφισβήτησης των ιστορικών πρωτείων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, όχι μόνο σε χώρες των Βαλκανίων και της Βαλτικής, αλλά και στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η στόχευση

Στην Αθήνα έγκριτοι εκκλησιαστικοί και ακαδημαϊκοί κύκλοι τονίζουν πως πλέον η Ρωσία, το επίσημο κράτος, δηλαδή το Κρεμλίνο «βγαίνει μπροστά από το Πατριαρχείο Μόσχας» σε μια προσπάθεια να επισημοποιήσει τη γεωπολιτική διάσταση της διένεξης Οικουμενικού Πατριαρχείου – Πατριαρχείου Μόσχας. «Το Κρεμλίνο θέλει να δείξει ότι η διένεξη των δύο Πατριαρχείων δεν είναι μια απλή ενδοεκκλησιαστική διαφοροποίηση στους κύκλους της Ορθοδοξίας που είχε ως αφορμή το Ουκρανικό και την Αυτοκεφαλία που παραχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά επιχειρεί να την εντάξει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοποίησης του Φαναρίου στις χώρες της Βαλτικής».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις Αρχές των χωρών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», τονίζει το γραφείο Τύπου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς συμμάχους του, που εκπροσωπούνται από τους τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τα ποίμνιά τους σε θρησκευτικές δομές-μαριονέτες που έχουν δημιουργηθεί τεχνητά από την Κωνσταντινούπολη», επισημαίνει.

Την ίδια στιγμή, διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν πως το Κρεμλίνο με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών επιζητεί να ενταχθούν στο μεγάλο κάδρο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών – Ρωσίας και Ουκρανίας τόσο το εκκλησιαστικό ουκρανικό ζήτημα όσο και οι κινήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε χώρες στο υπογάστριο της Ρωσίας, π.χ. στις Βαλτικές Χώρες ή στα Ανατολικά Βαλκάνια. Εκτίμησή τους είναι ότι θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν κάποια οφέλη για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες αυτών των χωρών που πρόσκεινται στο Πατριαρχείο Μόσχας. Στην ουσία, τονίζουν αθηναϊκοί εκκλησιαστικοί κύκλοι, η Ρωσία διαπιστώνοντας ότι η διοίκηση Τραμπ αλλά και ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος δεν αξιολογούν σωστά την εκκλησιαστική διάσταση των γεωπολιτικών εξελίξεων, επιδιώκει να εντάξει στο μεγάλο πακέτο της συμφωνίας Τραμπ – Πούτιν και το εκκλησιαστικό ζήτημα.