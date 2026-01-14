Αντίστροφη μέτρηση για τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος τα οποία εκτιμάται ότι θα φέρουν αλλαγές στην αγορά.

Τα νέα τιμολόγια τα οποία θα έχουν χρώμα πορτοκαλί θα αφορούν μόνο καταναλωτές που διαθέτουν έξυπνους μετρητές και θα κάνουν ποδαρικό την 1η Φεβρουαρίου 2026 με εφαρμογή αρχικά πελάτες μεγάλες επιχειρήσεις ενώ τον Απρίλιο θα αμκολουθήσουν νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Ηδη το έργο της αντικατάστασης των παλαιών μετρητών προχωρά με γρήγορο ρυθμό δίνοντας την ευκαιρία σε καταναλωτές που σήμερα δεν μπορούν να επιλέξουν δυναμικά τιμολόγια να το κάνουν. Στόχος είναι η πλήρης αντικατάσταση των συμβατικών με έξυπνους μετρητές έως το τέλος του 2030.

Σήμερα, περισσότεροι από 1,3 εκατ. καταναλωτές μπορούν άμεσα να ενταχθούν σε δυναμικό τιμολόγιο όταν ξεκινήσει, χάρη στους έξυπνους μετρητές που έχουν εγκατασταθεί και παρέχουν δεδομένα κατανάλωσης με ανάλυση 15 λεπτών.

Τι είναι όμως τα δυναμικά πορτοκαλί τιμολόγια που μπαίνουν στη ζωή των καταναλωτών;

Τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος, ή αλλιώς τα νέα δυναμικά τιμολόγια, αφορούν καταναλωτές με έξυπνους μετρητές και προσφέρουν ευελιξία να προσαρμόζουν τη ζήτηση ανάλογα με την τιμή της ενέργειας (π.χ. χαμηλότερη χρέωση τις νύχτες), επιτρέποντας σε πρώτη φάση σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε δεύτερη φάση σε μικρότερους καταναλωτές (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) να μειώνουν το κόστος της ενεργείας που χρησιμοποιούν, σηματοδοτώντας έτσι τη στροφή και της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά πρότυπα έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας.

Οπως έχει προαναγγείλει και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τα νέα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια θα είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας (με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA) και από την 1η Απριλίου 2026 στους οικιακούς καταναλωτές (με ισχύ παροχής έως και 25 kVA). Οι καταναλωτές χωρίς έξυπνο μετρητή δεν θα μπορούν να υπογράψουν σύμβαση με πάροχο για δυναμικό τιμολόγιο, ενώ όσοι προμηθευτές διαθέτουν άνω των 200.000 πελατών θα πρέπει να διαθέτουν στην αγορά πορτοκαλί τιμολόγιο.

Με τα νέα δυναμικά τιμολόγια μπαίνει τέλος σε διαφορές κρυφές χρεώσεις. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αποχωρούν χωρίς καμία ποινή, καθώς το πλαίσιο θεωρεί καταχρηστική οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρέωση σχετική με τη λήξη ή αλλαγή συμβολαίου.

Τα δύο σκέλη

Για τους οικιακούς καταναλωτές και τους μικρούς επαγγελματίες, το τιμολόγιο θα αποτελείται από δύο σκέλη: την πάγια χρέωση η οποία θα είναι γνωστή εκ των πρότερων μηνιαία και σταθερή και δεν θα μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης. Το δεύτερο σκέλος θα αφορά την τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα και θα περιλαμβάνει τη βασική τιμή που θα είναι σταθερή όλο τον χρόνο και τη δυναμική τιμή που θα είναι το αποτέλεσμα ενός συντελεστή Β x Τιμή Αναφοράς της αγοράς. Ο συντελεστής Β και η βασική τιμή παραμένουν σταθεροί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης εκπτώσεις θα μπορούν να γίνονται μόνο στη βασική τιμή και στο πάγιο και όχι στη δυναμική τιμή.

Ο πάροχος θα υποχρεούται να ενημερώνει για τις τιμές της επόμενης ημέρας έως τις 17.00, δύο ώρες μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ενώ θα υπάρχει και alert με SMS στην περίπτωση εκτίναξης των τιμών άνω των 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην τιμή αναφοράς.