«Αυτό που είδα είναι ότι σήμερα μπήκαμε αρκετά χαλαροί, δεν είχαμε μεγάλη ένταση όπως στα προηγούμενα παιχνίδια. Πρέπει να βελτιωθούμε και να κάνουμε αυτοκριτική με πρώτον εμένα και να γίνουμε ανταγωνιστικοί όπως στα προηγούμενα παιχνίδια». Αυτά ήταν κάποια από τα λόγια του Ορμπελίν Πινέδα μετά το ματς με τον Άρη, με τον Μεξικανό να περιγράφει μέσα σε λίγες λέξεις όσα είδαμε από την ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο του Κλ. Βικελίδης. Παράλληλα, ο διεθνής άσος έδειξε συνειδητοποιημένος τόσο για τη δική του εικόνα όσο και για το ότι πρέπει άμεσα να αλλάξει αυτή η κατάσταση στα παιχνίδια που έρχονται.

Μέσες άκρες, τα ίδια υποστήριξε και ο Μάρκο Νίκολιτς, που παραδέχθηκε πως δεν υπήρχε ούτε ένας παίκτης του που να είχε καλή απόδοση. Δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά είναι μία πραγματικότητα ότι η διακοπή των 20 ημερών επηρέασε τους Κιτρινόμαυρους. Και τους γύρισε αρκετά πίσω, κάπου στον Οκτώβριο με εκείνες τις προβληματικές εμφανίσεις που είχαν σηκώσει πολλή κουβέντα. Απέναντί της η ΑΕΚ είχε βέβαια μία ομάδα που είναι βελτιωμένη και σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται δεν αποτελεί εύκολο εμπόδιο για κανέναν στο γήπεδό της. Παρ’ όλα αυτά, η εμφάνιση της Ενωσης ήταν απογοητευτική καθώς σε κανένα σχεδόν σημείο του ματς δεν φαινόταν να έχει τον έλεγχο.

Κι αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε, θα έπρεπε να είναι και απόλυτα ικανοποιημένη με τον βαθμό της ισοπαλίας. Σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ δεν είχε σε καλή ημέρα κανένα από τα βαριά χαρτιά της. Ο Πινέδα πραγματοποίησε ίσως τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση, ο Γιόβιτς ήταν εκτός ματς, η τριάδα πίσω του δεν δημιούργησε, ενώ και οι αλλαγές ουσιαστικά δεν έδωσαν κάτι. Σε όλα αυτά, υπήρχε και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Ρότα. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Ο έλληνας μπακ ένιωσε ενοχλήσεις και δεν μπορούσε να παίξει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει βασικός για πρώτη φορά τη σεζόν που διανύουμε στο πρωτάθλημα ο Οντουμπάτζο.

Ο Αγγλος είχε να αγωνιστεί από τις 3 Δεκεμβρίου και το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ όπου ξεκίνησε βασικός και βγήκε με τραυματισμό στο δεκάλεπτο. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί σε ένα τόσο απαιτητικό ματς έπειτα από τέτοια αποχή, καθώς εκτός από το δεκάλεπτο με τον ΟΦΗ, ουσιαστικά δεν υπολογίζεται φέτος και ο χρόνος που έχει πάρει είναι ελάχιστος. Ο Μανόλο Χιμένεθ «χτύπησε» την ΑΕΚ από την πλευρά του Οντουμπάτζο και δημιούργησε αρκετά προβλήματα παρότι ο Αρης, αν και είχε την υπεροχή, δεν έβγαλε καθαρές ευκαιρίες.

Με εξαίρεση το διάστημα από το 0-1 ως το 1-1, που η ΑΕΚ αντί να πάρει ψυχολογία από το γκολ που βρήκε από το πουθενά, έδειχνε αιφνιδιασμένη. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να πάρει μία απόφαση ο Νίκολιτς. Αν υπολογίζεται ο Οντουμπάτζο ως δεύτερος ή όχι. Ηταν λογικό να μην εμπιστευτεί τον Γκατσίνοβιτς που μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό ή τον Γκεοργκίεφ στην πρώτη του αποστολή, από την άλλη όμως δεν μπορείς να έχεις ουσιαστικά τελειωμένο τον Οντουμπάτζο και ξαφνικά να του ζητάς να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αφού η ΑΕΚ δεν σχεδιάζει να πάρει τώρα δεξί μπακ, θα πρέπει ο Νίκολιτς να καταλήξει στο ποιος είναι ο δεύτερος πίσω από τον Ρότα.

Γιατί μπορεί ο έλληνας μπακ να ανταποκρίθηκε στο πρώτο εξάμηνο παίζοντας σχεδόν ασταμάτητα, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα τα καταφέρει και στο δεύτερο μισό. Για το ματς με τον ΟΦΗ πάντως ο Νίκολιτς είπε πως πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος καθώς το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός δεν ήταν τόσο σοβαρό. Αυτό το ματς θα είναι και μία πρώτη ευκαιρία να δείξει η ΑΕΚ αν η κακή της εικόνα απέναντι στον Αρη ήταν πράγματι κυρίως λόγω απραξίας και έλλειψης ρυθμού. Ο ΟΦΗ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, της έβγαλε το λάδι εξάλλου στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 και τώρα έρχεται σε ένα νοκάουτ ματς. Σε ένα παιχνίδι που για την Ενωση παίζεται ένας τίτλος και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Πρέπει να νικήσει στο 90λεπτο, διαφορετικά θα μπλέξει με τη διαδικασία των πέναλτι όπου εκεί δεν υπάρχουν φαβορί.

Τέλος, σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας, η ΑΕΚ δοκίμασε το προηγούμενο διάστημα για μία εβδομάδα στα Σπάτα τον 17χρονο επιθετικό Ντάριν Χαβέζ. Ο νεαρός άσος πέτυχε πέρυσι 54 γκολ σε 31 ματς με την Κ17 της Ντέγκερφορς και σε δηλώσεις του τόνισε πως περιμένει να ενημερωθεί από την Ενωση για το αν θα αποκτηθεί, με τον ίδιο να σημειώνει πως έχει καλό προαίσθημα.