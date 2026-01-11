Αλλαγές εκατέρωθεν για Αρη και ΑΕΚ, στο πλαίσιο του αποψινού ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Για τους γηπεδούχους, ο Μανόλο Χιμένεθ κάνει… λίφτινγκ στην επίθεση με τους Γένσεν, Ντούντου και Καντεβέρε τα νέα πρόσωπα, απόντος και του τιμωρημένου Μορόν. Επιστροφή στα στόπερ, με τον Άλβαρο αντί του Φαμπιάνο.

Από πλευράς ΑΕΚ,. πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Ρότα και έτσι ο Οντουμπάζιο ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Aθανασιάδης – Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου – Καντεβέρε

ΑΕΚ (Μάριο Νίκολιτς): Στρακόσα – Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μαρίν, Πινέδα – Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς.

Σημείο αναφοράς για τον Άρη η παρουσία του Δώνη στον πάγκο για πρώτη φορά μετά από 2,5 μήνες. Στον πάγκο της ΑΕΚ είναι τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Γκεοργκίεφ και Βάργκα.