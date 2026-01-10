Ο Λορέν Μορόν απουσιάζει από το ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω της τιμωρίας και ο Τίνο Καντεβέρε βγαίνει μπροστά για να ηγηθεί της κιτρινόμαυρης επίθεσης.
Ο 29χρονος άσσος αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα μετά από σχεδόν τρεις μήνες, γεμάτος κίνητρο τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του για τους βαθμούς κόντρα στην Ένωση. Κάτι που αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις του στη Nova για την αναμέτρηση του «Κλεάνθης Βικελίδης».
Αρχικά, ερωτώμενος πώς περιμένουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του το ντέρμπι με την ΑΕΚ, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Το μόνο που θέλουμε και χρειαζόμαστε σε αυτό το παιχνίδι είναι να πάρουμε τους τρεις βαθμούς! Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο νέο έτος, με νίκη, κι έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε».
Στην ερώτηση αν και κατά πόσο έχουν δώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα οι δύο σερί νίκες που προηγήθηκαν, ήταν ξεκάθαρος: «Είναι παρά πολύ καλό για την ομάδα ότι έχουμε δύο νίκες σερί! Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι μπήκαμε στη νέα χρονιά με νίκη, όπως κι ότι κλείσαμε την προηγούμενη με νίκη. Το πιο σημαντικό τώρα, όμως, είναι να ξεχάσουμε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και να εστιάσουμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας».
Η ΑΕΚ είναι πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα της SL. Ο Καντεβέρε ρωτήθηκε τι σημαίνει αυτό για το αυριανό παιχνίδι, ποια ιδιαίτερη συνθήκη διαμορφώνει. Είπε ορθά κοφτά: «Δεν είναι σημαντικό να δούμε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να πάμε στο ντέρμπι και να πάρουμε το μάξιμουμ των βαθμών!».
Σχετικά με το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει ακόμη νίκη σε ντέρμπι στη σεζόν, σχολίασε: «Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι, όταν έρχεται. Επομένως, το πιο σημαντικό για εμάς τώρα είναι να δούμε το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Όλοι στην ομάδα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό το ντέρμπι! Θα κάνουμε τα πάντα, λοιπόν, για να πάρουμε τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση».
Όσο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ο Άρης την ΑΕΚ για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, εστίασε στα εξής: «Το πιο σημαντικό είναι να μπούμε στο παιχνίδι γνωρίζοντας τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Κι αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι τρεις βαθμοί! Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε τη νίκη, χαλώντας το παιχνίδι του αντιπάλου και εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι παίζουμε στην έδρα μας».
Ο Καντεβέρε είχε ένα δύσκολο 2025, με τραυματισμούς και μεγάλο διάστημα απουσίας από τα γήπεδα. Ρωτήθηκε, λοιπόν, τι περιμένει και τι εύχεται για το 2026. Η απάντησή του ήταν μάλλον η αναμενόμενη: «Το νέο έτος εύχομαι να είναι διαφορετικό! Ελπίζω να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου περισσότερο να παίρνει νίκες και βαθμούς!».