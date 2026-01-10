Ο Λορέν Μορόν απουσιάζει από το ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω της τιμωρίας και ο Τίνο Καντεβέρε βγαίνει μπροστά για να ηγηθεί της κιτρινόμαυρης επίθεσης.

Ο 29χρονος άσσος αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα μετά από σχεδόν τρεις μήνες, γεμάτος κίνητρο τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του για τους βαθμούς κόντρα στην Ένωση. Κάτι που αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις του στη Nova για την αναμέτρηση του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αρχικά, ερωτώμενος πώς περιμένουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του το ντέρμπι με την ΑΕΚ, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Το μόνο που θέλουμε και χρειαζόμαστε σε αυτό το παιχνίδι είναι να πάρουμε τους τρεις βαθμούς! Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο νέο έτος, με νίκη, κι έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε».