Ο Άρης συνεχίζει να σκορπά χαμόγελα μέσα στο 2026, τη στιγμή που η ΑΕΚ ξεκίνησε… στραβά στο νέο έτος.

Δεν είναι μόνο το 1-1 που έβαλε τέλος στο σερί των δέκα νικών της Ένωσης, αλλά και η μέτρια έως κακή εικόνα που παρουσίασε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι σε έναν καλύτερο Άρη.

Η ομάδα του Νίκολιτς προηγήθηκε στο 8′ με τον Κοϊτά και τρία λεπτά αργότερα ο Γένσεν έφερε το ματς στα ίσια. Το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος, με τους γηπεδούχους να φωνάζουν σωστά για το ακυρωθέν γκολ του Ντούντου στο 57′, με τον Νορβηγό Σάγκι να υποδεικνύει λανθασμένα φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοά Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Άρης «φωνάζει» δικαίως αφού ο Σκανδιναβός είχε πολλές λάθος αποφάσεις, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν αισιόδοξα στο 2026 και δέιχνοντας βελτίωση στην απόδοσή τους εν όψει του κρίσιμου αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο αγώνας

Ο Χιμένεθ προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Άρη, φρεσκάροντας κυρίως την επιθετική γραμμή, ενώ διαφοροποίηση υπήρξε και στο κέντρο της άμυνας.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Αθανασιάδης, με τους Άλβαρο και Ρόουζ να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ και τους Τεχέρο και Φαντιγκά να καλύπτουν τα άκρα της αμυντικής γραμμής. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Μόντσου και Ράτσιτς, με τον Γένσεν σε πιο προωθημένο ρόλο. Στα φτερά της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Πέρεθ και Ντούντου, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Καντεβέρε.

Στην αντίπερα όχθη, λίγο πριν τη σέντρα, η ΑΕΚ κλήθηκε να διαχειριστεί ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Ρότα τέθηκε εκτός πλάνων του Νίκολιτς. Τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Οντουμπάζο.

Τερματοφύλακας για την Ένωση ήταν ο Στρακόσα, με τον Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας και τους Ρέλβας – Μουκουντί στο κέντρο της. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Μαρίν και Πινέδα, ενώ οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς κινήθηκαν στα άκρα. Πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς βρέθηκε ο Κοϊτά.

Οι δύο ομάδες… βοήθησαν για να καταπολεμηθούν οι πολικές συνθήκες στο «Βικελίδης», με δύο γκολ μέχρι το 11ο λεπτό και την ΑΕΚ να… χτυπάει πρώτη από το ολέθριο γύρισμα του Τεχέρο. Ο Λιούμπισιτς διένυσε ανενόχλητος σχεδόν όλο το γήπεδο και την κατάλληλη στιγμή έστρωσε στον επερχόμενο Κοϊτά, ο οποίος στο 8ο λεπτό έκανε το 0-1.

Η απάντηση του Άρη ήταν άμεση και ουσιαστική. Στο 9’ ο Καντεβέρε σπατάλησε σημαντική ευκαιρία από κοντά, όμως δύο λεπτά αργότερα ο Γένσεν με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας γρήγορα το παιχνίδι στα ίσα.

Μετά από μία ανούσια υπεροχή της Ένωσης έως το 25′, το ματς ισορρόπησε, με τον Άρη να ελέγχει αποτελεσματικά τον άξονα και να περιορίζει την ανάπτυξη της ΑΕΚ, ασκώντας παράλληλα πίεση στην πρώτη πάσα της. Η Ένωση απείλησε ουσιαστικά μόνο στο 22ο λεπτό, με εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, την οποία ο Αθανασιάδης αντιμετώπισε χωρίς δυσκολία.

Ανώτερος ο Άρης και δίκαιες φωνές για τη διαιτησία

Γκολ, VAR… και φωνές για τη διαιτησία έδωσαν ζωή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με σημείο αφετηρίας στο 57ο λεπτό. Ο Ντούντου σκοράρει στο ανοικτό γήπεδο μετά από ολέθριο λάθος του Στρακόσια και ολοκληρώνει την ανατροπή για τον Άρη. Τα χαμόγελα όμως δεν κράτησαν πολύ στους γηπεδούχους αφού ο Σάγκι πήγε στο VAR και ακύρωσε το τέρμα του Βραζιλιάνου για φάουλ του Ρόουζ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Ζοάο Μάριο. Απόφαση για την οποία ο Άρης διαμαρτυρήθηκε εντόνως και δικαιολογημένα, αφού ήταν απλή επαφή και σε καμία περίπτωση παράβαση.

Ο Νίκολιτς άρχισε να… τραβάει χαρτιά από τον πάγκο. Μάνταλος, Ελίανσον και Βάργκα μπήκαν ως το 66′ για να αλλάξουν την προβληματική εικόνα της Ένωσης. Ο Χιμένεθ από τη δική του πλευρά άργησε να κάνει τις παρεμβάσεις του και του… βγήκε, αφού ο Άρης ήταν καλύτερος της ΑΕΚ, απείλησε με Φαντιγκά (63′) και το οριζόντιο δοκάρι από κόρνερ του Μόντσου στο 78′, δίχως όμως να εξαργυρώνει την υπεροχή του ως το φινάλε. H AEK παρολίγο να… κλέψει το ματς στο φινάλε, με τον Αθανασιάδη να σταματάει τον Ελίανσον ενώ λίγο αργότερα ο Μάνταλος δεν σημάδεψε σωστά.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Aθανασιάδης – Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν (80′ Γαλανόπουλος), Ντούντου – Καντεβέρε

ΑΕΚ (Μάριο Νίκολιτς): Στρακόσα – Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μαρίν, Πινέδα (61′ Πινέδα) – Λιούμπιτσιτς (66′ Βάργκα), Κοϊτά (84′ Κουτέσα), Ζοάο Μάριο (66′ Ελίανσον) – Γιόβιτς.