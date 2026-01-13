Το σκέφθηκε, το έκανε. Ο λόγος για τον Στεφάν Λανουά. Ο αρχιδιαιτητής αποφάσισε να δώσει τα αυριανά ματς του Κυπέλλου σε έλληνες διαιτητές και αυτό ήταν κάτι που κλωθογύριζε στο μυαλό του εδώ και κάμποσο διάστημα. Το κάνει, όμως, σε κρίσιμα παιχνίδια, όταν όλα θα βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού και είναι βέβαιο πως ρισκάρει. Ακόμη περισσότερο, πόσοι αλήθεια έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία με βάση τα εφετινά πεπραγμένα της; Γιατί είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως η διαιτησία είναι σε χειρότερο επίπεδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το ομολογούν ακόμη και κάποιες κινήσεις του Λανουά ή των διαιτητών. Ας τις δούμε.

Τα όσα έγιναν από τον νορβηγό ρέφερι στο ματς της Κυριακής ανάμεσα στον Αρη και την ΑΕΚ, ξεπερνούν κάθε φαντασία. Δεν μέτρησε γκολ των γηπεδούχων, απολύτως καθοριστικό σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της αναμέτρησης και όλοι αναζητούν ακόμη τον λόγο που καταλογίστηκε φάουλ σε βάρος του Αρη. Ακόμη και ο πλέον αυστηρός διαιτητής το σκέφτεται ξανά και ξανά να αποφασίσει τέτοιο σφύριγμα.

Στο ΟΑΚΑ, από την άλλη, τι είχαμε αλήθεια; Τον διαιτητή του ΠΑΟ – Πανσερραϊκός, τον Κατοίκο, να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με έναν διεθνή που βρισκόταν στο VAR: τον Φωτιά. Τον κάλεσε ο τελευταίος τρεις φορές και σε μια διαφώνησαν, στο δεύτερο πέναλτι υπέρ των Πράσινων όταν ο Κατοίκος επέμεινε στην αρχική του απόφαση. Ισως όλα αυτά να επιβεβαιώνουν πως ακόμη και μέσα στις τάξεις των διαιτητών η κατάσταση δεν μοιάζει η καλύτερη δυνατή ή αν προτιμά κάποιος, η συνεργασία «βγάζει ζητήματα».

Ποιους όρισε χθες η ΚΕΔ για τα αυριανά ματς Κυπέλλου; Τον Τσακαλίδη στο Νέο Φάληρο και στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, με VAR τον Σλοβένο Γιουνγκ, ενώ στο άλλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αρη, διαιτητής θα είναι ο Ευαγγέλου με VAR τον Ολλανδό Ρούμπερτι. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ορίστηκε ο Παπαπέτρου με VAR τον Τζήλο και στο Λεβαδειακός – Κηφισιά ο Φωτιάς με VAR τον Κουμπαράκη. Τι προκύπτει από τους ορισμούς αν κάποιος θέλει να δει πέρα από τα προφανή;

Ο Τσακαλίδης που είναι 32 ετών, σύντομα προσπερνά στην ιεραρχία της σκέψης του αρχιδιαιτητή άλλους ρέφερι, πολύ περισσότερο έμπειρους από αυτόν. Ας θυμηθεί ο οποιοσδήποτε, εδώ, ότι ο εν λόγω διαιτητής έπαιξε και στον τελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ πριν από λίγες ημέρες. Είναι στη δεύτερη κατηγορία διεθνών της ΟΥΕΦΑ, πήρε το γαλόνι το 2025, εκεί δηλαδή βρίσκεται και ο Βεργέτης που έγινε ένα χρόνο νωρίτερα διεθνής. Προφανώς προωθείται ο Τσακαλίδης και ήδη του δίδονται «καλύτερα παιχνίδια» σε σύγκριση με αυτά που παίρνουν οι Σιδηρόπουλος, Φωτιάς, Τζήλος, Παπαπέτρου, Παπαδόπουλος και Ευαγγέλου. Αλλά το ερώτημα παραμένει: έχει βελτιωθεί η ελληνική διαιτησία για να ορίζονται σε τέτοια παιχνίδια εκπρόσωποί της;