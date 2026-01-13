Στην… αγία ρουτίνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ η διαδικασία μετά τα ματς έχει πάντα τη σημασία της. Ενα σύντομο πρόγραμμα «αποκατάστασης» το επόμενο πρωί και έπειτα απαραίτητα ένα ολόκληρο ρεπό αποφόρτισης, ακόμη και αν ακολουθεί ένας προημιτελικός… τελικός με τον ΠΑΟΚ σαν την αυριανή νοκάουτ παρτίδα Κυπέλλου στο «Γ. Καραϊσκάκης». Καμία έκπληξη λοιπόν για το γεγονός ότι στο πρόγραμμα του γκρουπ υπήρχε η λέξη «ρεπό» πλάι στη χθεσινή ημερομηνία. Καμία έκπληξη και από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θα κάνει τη σημερινή προπόνηση και απευθείας θα πέσει στα… βαθιά της απαιτητικής αναμέτρησης απέναντι στον μοναδικό αντίπαλο που τον έχει νικήσει φέτος στις ελληνικές διοργανώσεις.

Καμία έκπληξη όμως και από το γεγονός ότι στο αθλητικό κέντρο των Ερυθρολεύκων χθες εμφανίστηκε κανονικά ο Ντανιέλ Ποντένσε. Ο πορτογάλος winger που ακολούθησε «ατομικό» πρόγραμμα πριν δοκιμάσει σήμερα να «μπει» στην εξίσωση της ομάδας. Αν τα καταφέρει; Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή. Αν όχι; Οι νταμπλούχοι θα κληθούν για μια ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα να βρουν την άκρη δίχως έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική επιρροή στην εικόνα τους. Και για όσους τυχόν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει; Από τις 22 Νοεμβρίου, όταν ο Ντανιέλ Ποντένσε έπαιξε 84΄ στο Φάληρο κόντρα στον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος (3-0), έχει μπει σε ένα τούνελ, με τις απουσίες του να είναι περισσότερες από τις παρουσίες του. Εκτός αποστολής με τον Παναιτωλικό (30/11), την Κηφισιά (20/12), τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (10/1).

Στον πάγκο με τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα (6/12) και τελικά σε 40 ημέρες Super League όλα και όλα 4΄λεπτά συμμετοχής στο «Κλ. Βικελίδης» με τον Αρη (14/12) πριν από έναν μήνα. Επαιξε βεβαίως στο 6-0 του Κυπέλλου με τον Ηρακλή (17/12) και στον τελικό του Super Cup (3/1) με τον ΟΦΗ αλλά ο παρονομαστής μένει ίδιος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Ολυμπιακός δεν έχει όπως θα ήθελε έναν «κάνω τη διαφορά» άσο. Ποιο είναι το πρόβλημα; Ο Ποντένσε έχει μια ενόχληση στους προσαγωγούς. Ο απεικονιστικός έλεγχος δεν έδειξε να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει και ο ποδοσφαιριστής να μην πονάει για να μπορεί να μπει ξανά στην αγωνιστική εξίσωση. Και να το κάνει φυσικά και με την απαραίτητη προσοχή, μιας και τα ματς αυτόν τον καιρό είναι διαδοχικά.

Αν τα καταφέρει σήμερα; Λογικά θα είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Ο Μεντιλίμπαρ πάντως τον περιμένει. Οπως ο Βάσκος θα θελήσει να δει πώς είναι ο Ροντινέι. Αν ο βραζιλιάνος μπακ έχει πάρει λιγάκι τα πάνω του έπειτα από τη βαριά ίωση που τον ταλαιπώρησε μέχρι το Σάββατο. Απαραίτητη υπενθύμιση; Επαιξε πραγματικά καλά ο Ζέλσον Μαρτίνς από τον αριστερό διάδρομο στο Περιστέρι δίνοντας την απέναντι πλευρά της επίθεσης στον Γιουσούφ Γιαζίτζι. Οπως καλά τα πήγε επιστρέφοντας στην 11άδα σαν δεξιός μπακ και ο Κοστίνια. Μπορεί κάλλιστα λοιπόν και οι δύο να διατηρήσουν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα αν κριθεί απαραίτητο.

Και άλλος «τελικός»

Η μεγάλη εικόνα σε φόντο Ερυθρόλευκο θυμίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει σε μια εβδομάδα από σήμερα (20/1) έναν άλλο… τελικό: Την εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν όπου και θα παίξει τις πιθανότητές του για πρόκριση στο top 24. Εχει σημασία λοιπόν εκεί να είναι όλοι όχι μόνο διαθέσιμοι αλλά στο 100%. Και ο Ποντένσε και ο Ροντινέι και ο Λορέντσο Πιρόλα, που ακολουθεί και εκείνος ατομικό πρόγραμμα και δείχνει πλέον ότι πλησιάζει στην επιστροφή του. Ιδανικά και ο Αγιούμπ ελ Κααμπί που αύριο δίνει με το Μαρόκο τον ημιτελικό τού Κόπα Αφρικα κόντρα στη Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Δεν είναι απλά 4 βασικοί ποδοσφαιριστές. Είναι η μισή εντεκάδα του Ολυμπιακού. Ο μισός κορμός μιας ομάδας που θα ήταν σπουδαίο να έχει την ευκαιρία να παίξει αυτό το ματς με τη Λεβερκούζεν δίχως προβλήματα και να μετρήσει τις δυνάμεις της δίχως αστερίσκους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Αυτό όμως είναι παρακάτω. Προέχει το ματς με τον ΠΑΟΚ, που με τη σειρά του αποφασίζει τη μοίρα του Ολυμπιακού σε μια διοργάνωση. Και σε αυτό το ματς είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει ούτε ο Πιρόλα, ούτε ο Ελ Κααμπί (και ο Μπρούνο).