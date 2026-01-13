Η αντιπολίτευση μιλάει για ένα οργανωμένο από το Μαξίμου σχέδιο. Ο αποκλεισμός μαρτύρων που εκείνη θεωρεί κρίσιμους απαξιώνει την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λένε οι εκπρόσωποί της. Κι αποτελεί απόδειξη πως οι γαλάζιοι θέλουν να τελειώνουν το συντομότερο με το σκέλος της έρευνας το οποίο αφορά τη δική τους περίοδο διακυβέρνησης. Η συγκάλυψη συνεχίζεται, φωνάζουν. Για να στηρίξουν τις καταγγελίες τους οι αντιπολιτευόμενοι επικαλέστηκαν χθες κι εκείνη την ιδέα που έριξε τις τελευταίες μέρες του 2025 στο τραπέζι ο Πρόεδρος της Βουλής περί κατάργησης της ζωντανής μετάδοσης των εργασιών των εξεταστικών.

Τότε, είχε διευκρινίσει πως δεν θα το εισηγηθεί για αυτήν που τρέχει τώρα. Θα το προτείνει στα πλαίσια μιας μεγάλης αναθεώρησης του Κανονισμού (την οποία παρουσίασε ως αναγκαία επειδή οι διατάξεις του γράφτηκαν πριν από 40 χρόνια, όταν στα έδρανα κάθονταν οι βουλευτές τεσσάρων κομμάτων, ενώ σήμερα οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις είναι διπλάσιες κι οι ανεξάρτητοι εθνοπατέρες 25). Βέβαια, οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ δεν πείστηκαν πως τα κίνητρά του ήταν ευγενή. Δεν πίστεψαν ότι θέλει να προστατέψει τον θεσμό από τα viral βίντεο των ανακριτικών περφόρμανς της Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα.

Κίνδυνος

Διέκριναν μια απόπειρα λογοκρισίας με πρόσχημα την αποφυγή της πόλωσης. Πιθανότητα διακοπής της τηλεοπτικής κάλυψης της εν λόγω επιτροπής δεν υπάρχει, απάντησε ο νεοδημοκράτης πρόεδρός της, αλλά το ερώτημα το οποίο προκύπτει από την κουβέντα που ξανάνοιξε είναι εύλογο: τι κανάλι της Βουλής θέλουν οι τηλεθεατές του; Αν συμμετείχε στις μετρήσεις τηλεθέασης το υπό συζήτηση πρόγραμμά του, θα έσπαγε τα μηχανάκια. Επέτρεψε σε όσους το είδαν να διασκεδάσουν στο σαλόνι τους με ανθρώπους που δεν θα δέχονταν ποτέ στο σπίτι τους. Γιατί ακόμη κι οι συμπολιτευόμενοι που κόπτονται για τη μετατροπή της διαδικασίας σε σόου φροντίζουν να πατάνε πάνω στις φωνές των υπολοίπων. Ή να εξαπολύουν την απειλή της κλήτευσης των κουμπάρων των αρχηγών άλλων κομμάτων.

Το κοινό, επομένως, δεν παρατήρησε κάτι που δεν είχε υποψιαστεί παρακολουθώντας συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Οι γκροτέσκοι διάλογοι με ορισμένους γκεστ (μάρτυρες, δηλαδή) απλά τόνισαν αυτό που ήδη γνώριζε: το κύρος του κοινοβουλίου δεν κινδυνεύει από την αφιλτράριστη προβολή όσων συμβαίνουν στις αίθουσές του. Απειλείται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές του θεάματος που προσφέρει στις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Οπότε, το «μαύρο» στη λάιβ μετάδοση των εξεταστικών δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το πολιτικό σύστημα η κοινή γνώμη.