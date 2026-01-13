Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ, η εφημερίδα El País δημοσίευε μια αποκαλυπτική δημοσκόπηση. Σύμφωνα με αυτήν, το Λαϊκό Κόμμα παραμένει πρώτο με 31,5%, το Σοσιαλιστικό δεύτερο με 27%, αλλά το ακροδεξιό Vox έχει εκτοξευτεί στην τρίτη θέση, αγγίζοντας το 18%. Σε αντίθεση με τα δύο παραδοσιακά κόμματα της Κεντροδεξιάς και της Κεντροαριστεράς που σημειώνουν υποχώρηση σε σχέση με τις εκλογές του 2023 (1,6 μονάδες η πρώτη και 4,6 η δεύτερη), η Ακροδεξιά κερδίζει 5,5 μονάδες. Η άνοδός της είναι ιδιαίτερα έντονη μετά τον Ιούνιο του 2025, από τότε δηλαδή που άρχισε να υιοθετεί ανοιχτά φιλοτραμπικές θέσεις, με αποκορύφωμα την αποθέωση του αμερικανού προέδρου για την επίθεση στη Βενεζουέλα.

Ενας μοχθηρός παρατηρητής θα σχολίαζε ότι ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να έχει συναντηθεί με τον Σαντιάγκο Αμπασκάλ, τον ηγέτη του Vox, και όχι με τον Σάντσεθ, τον de facto αρχηγό του αντιτραμπικού στρατοπέδου στην Ευρώπη. Η γραμμή του πρώτου δικαιώνεται στις δημοσκοπήσεις, όχι του δεύτερου. Και να σκεφτεί κανείς ότι η ισπανική οικονομία πηγαίνει περίφημα: πέρυσι δημιουργήθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, ενώ για το χρηματιστήριο το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά εδώ και τρεις δεκαετίες. Είναι αλήθεια ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς στον στενό κύκλο του πρωθυπουργού έχουν πλήξει τόσο τον ίδιο, όσο και το κόμμα του. Αντί όμως να καρπωθεί αυτή τη φθορά το Λαϊκό Κόμμα, που στο κάτω – κάτω έχει και τον αέρα του νικητή, βγαίνει κερδισμένη η Ακροδεξιά.

Ο μοχθηρός παρατηρητής θα συνέχιζε τις κακίες του, μουρμουρίζοντας ότι ο έλληνας Πρωθυπουργός έχει ήδη μετανιώσει που άκουσε τους συμβούλους του και μάζεψε στο προχθεσινό κυριακάτικο μήνυμά του τους υποστηρικτικούς τόνους προς την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Ομως το θέμα μας είναι ευρύτερο. Και αφορά τις δραματικές αλλαγές που ήδη παρατηρούνται στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης ως αποτέλεσμα του τυφώνα Τραμπ.

Εναν ακριβώς χρόνο μετά την προειδοποίηση του αντιπροέδρου Βανς στο Μόναχο ότι η κυβέρνησή του θα υποστηρίξει ενεργά τους λαϊκιστές της Ευρώπης, ο Ζορντάν Μπαρντελά έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό εκείνου του Εντουάρ Φιλίπ στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία (35% έναντι 15,5%), το AfD έχει καπαρώσει την πρώτη θέση στη Γερμανία, ο Φάρατζ το ίδιο στην Αγγλία, ενώ το Vox εξελίσσεται σε ρυθμιστικό παράγοντα στην Ισπανία. Οπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Τζόρτζια Μελόνι θα είναι οι προοδευτικότεροι πολιτικοί της Ευρώπης.

Λησμόνησα κάτι από τη δημοσκόπηση της El País, και να με συγχωρείτε. Το Podemos – αν το θυμάστε – κινείται σταθερά στο 3,5%. Στη θεωρητικά προνομιακή του ηλικιακή κατηγορία, τους νέους 18-34 ετών, λαμβάνει 3%, έναντι 23% του Vox. Αλέξη, τ’ ακούς;