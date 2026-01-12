Η Δανία βρίσκεται σε μια «μοιραία στιγμή» εν μέσω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, δήλωσε χθες η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι ενδεχομένως θα γυρίσουν την πλάτη στο ΝΑΤΟ. «Η χώρα μας βρίσκεται σε σταυροδρόμι» τόνισε, καθώς ξεκινά μια κρίσιμη εβδομάδα κατά την οποία οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν και Βίβιαν Μότζφελντ, θα συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Αν αυτό που βιώνουμε από τους Αμερικανούς είναι ότι στην πραγματικότητα γυρίζουν την πλάτη τους στη δυτική συμμαχία, ότι γυρίζουν την πλάτη τους στη συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ απειλώντας έναν σύμμαχο, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει, τότε όλα θα σταματήσουν» τόνισε η Φρεντέρικσεν. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση για τη Γροιλανδία «είτε τους αρέσει είτε όχι». Η κυβέρνησή του έχει αρνηθεί επανειλημμένα να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας – παρά το γεγονός ότι η Δανία και η Γροιλανδία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

Η σιωπή του ΝΑΤΟ σε απάντηση στις απειλές του προέδρου Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες φοβούνται ότι η συμμαχία δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα της Κοπεγχάγης. Οπως σημειώνουν οι «Financial Times», η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας, ούτε έχει απαντήσει στις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ για το αρκτικό νησί που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας. Αυτό έχει προκαλέσει την οργή των ευρωπαϊκών μελών, που προσπαθούν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο και να μετριάσουν τις διατλαντικές εντάσεις, ενώ έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να συσπειρωθεί γύρω από την Κοπεγχάγη.

Ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, ο οποίος διατηρεί θερμή σχέση με τον Τραμπ, απουσιάζει ασυνήθιστα σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας. Οι προτάσεις από το Παρίσι και άλλες πρωτεύουσες για ενισχυμένη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία δεν έχουν ακόμη ληφθεί υπόψη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητεί σχέδια ενίσχυσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία. Η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της αρκτικής περιοχής, πρόσθεσε το Bloomberg. Χθες, σύμφωνα με τους «Financial Times», σκανδιναβοί διπλωμάτες απέρριψαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ σύμφωνα με τους οποίους ρωσικά και κινεζικά πλοία επιχειρούν κοντά στη Γροιλανδία.