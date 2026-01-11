Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, εξετάζει σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να σταλεί μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η Γερμανία σκοπεύει να προτείνει τη δημιουργία κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια, θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Συμμαχίας για την ενίσχυση της παρουσίας της στον βορρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να «αποκτήσουν τη Γροιλανδία», ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να αποκτήσουν επιρροή στην περιοχή στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία δραστηριοποιούνται κοντά στη Γροιλανδία, ισχυρισμό που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.