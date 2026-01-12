Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο πρώτο ματς της νέας χρονιάς και έπεσε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι τόσο τραγικό καθώς βρέθηκε μόλις στο -1 από την πρώτη θέση, όπου βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, καθώς όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο σέρβος προπονητής, δεν είχε ούτε έναν παίκτη που να ξεχώρισε. Το σημαντικότερο πρόβλημα για τον Δικέφαλο ήταν ότι δεν είχε ρυθμό εξαιτίας της μεγάλης διακοπής και αυτό επηρέασε τους Κιτρινόμαυρους.

Παρά την κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο και τον υπέρ της αέρα, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρίες και να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Αθανασιάδη.

Στο δεύτερο ημίχρονο δε, η Ενωση δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει την μπάλα με αποτέλεσμα να τη δίνει συνεχώς στους γηπεδούχους, οι οποίοι ωστόσο δημιουργούσαν απλά υποψίες φάσεων.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κλέψει το ματς στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τις μεγάλες ευκαιρίες του Γιόβιτς και του Μάνταλου, αλλά το κακό τελείωμα του Σέρβου και το πόδι του Ρόουζ, ήταν οι λόγοι που δεν βρήκε το γκολ της νίκης.

Το σερί των εφτά συνεχόμενων νικών στο πρωτάθλημα «έσπασε», αλλά το αήττητο συνεχίστηκε και έφτασε τα 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια του β’ μέρους προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα, να χρησιμοποιήσει παίκτες προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά τους και την κούραση των αντιπάλων, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν βρήκε αυτό που έψαχνε.

Ντεμπούτο έκανε και ο Βάργκα, ο οποίος αγωνίστηκε με τον Γιόβιτς πίσω του, ωστόσο θα είναι άδικο να τον κρίνουμε τόσο γιατί δεν έπαιξε πολύ, όσο και γιατί δεν τροφοδοτήθηκε και η ομάδα ήταν σε κακή βραδιά.

Πλέον η ΑΕΚ πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της στο εντός έδρας ματς του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ την Τετάρτη, όπου «παίζεται» η πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ακολουθεί και το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.