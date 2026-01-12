Ο σοφός Σόλων υποστήριζε πως αυτοί που αποδίδουν ευθύνες σε άλλους πρέπει να είναι έτοιμοι όταν θα αποδοθούν ευθύνες και σ’ αυτούς.

Βέβαια το χρήμα κλείνει αφτιά, μάτια, μυαλά απομονώνοντας τη σκέψη από τα μονοπάτια της δικαιοσύνης και οδηγώντας τη σε λεωφόρους αφορισμού των άλλων.

Ο Τζιμ Ράτκλιφ πίστευε – και πιθανόν να συνεχίζει να το κάνει – πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γενικότερα το ποδόσφαιρο λειτουργούν με τους κανόνες του επιχειρείν. Σκέφτηκε πως αφού τα κατάφερε με την INEOS γιατί να μην κάνει το ίδιο με τον μεγάλο αγγλικό σύλλογο.

Για να τον επαναφέρει στον σωστό δρόμο άρχισε τις απολύσεις ξεκινώντας από τις καθαρίστριες, τις μαγείρισσες, τους φροντιστές, τους απλούς εργαζόμενους. Απέλυσε εκατοντάδες, ενώ όσοι διασώθηκαν έχασαν προνόμια χρόνων, ακόμα και τα χριστουγεννιάτικα πάρτι.

Οταν ολοκλήρωσε το θεάρεστο έργο του, αποφάσισε να φέρει την γκιλοτίνα στο Ολντ Τράφορντ για να αποκεφαλίσει ποδοσφαιριστές για ασήμαντη αφορμή. Διαπιστώνοντας πως και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα δεν μπορεί να πάρει την πάνω βόλτα, άρχισε να απολύει προπονητές που επέλεξε ο ίδιος.

Στην περίπτωση μάλιστα του Τεν Χαγκ ο Ράτκλιφ επέδειξε παιδιάστικη συμπεριφορά που κόστισε εκατομμύρια στο κλαμπ. Ενώ θα μπορούσε να τον απολύσει το καλοκαίρι χωρίς να πληρώσει μεγάλη αποζημίωση, ο σερ Ράτκλιφ αποφάσισε να του ανανεώσει το συμβόλαιο προσθέτοντας φυσικά ρήτρα αποζημίωσης και ύστερα από μερικές εβδομάδες τού έδειξε την πόρτα της εξόδου πληρώνοντας 12 εκατ. ευρώ!

Το πιο συγκλονιστικό είναι πως το αφεντικό της INEOS βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει στον πάγκο ο αποτυχημένος Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ, κάνοντας τον Αλαν Σίρερ να ξύνει τη μαδαρή κεφαλή του για τις αστοχίες.

Σ’ αυτό το ταλαίπωρο κλαμπ τελικά όλοι κρίθηκαν πλην του ανθρώπου που κρατά τα ηνία και πήρε τις κρίσιμες αποφάσεις. Ποιος θα κρίνει τον Mr. INEOS; Μα φυσικά οι φίλαθλοι. Ας ετοιμαστεί ο «σωτήρας» της Γιουνάιτεντ να περάσει στην άλλη πλευρά του Ρουβίκωνα και να αντιμετωπίσει την οργή του πλήθους. Και οι κρίνοντες κρίνονται, ακόμα κι αν διαθέτουν δισεκατομμύρια, κάτι που αμφισβητείται τελευταία για τον Ράτκλιφ σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της INEOS.