Τέσσερις ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο καταχείμωνο με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός – για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στο Νοτιοδυτικό Βερολίνο η νέα χρονιά ξεκίνησε παγωμένη. Από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου διακόπηκε η ηλεκτροδότηση για 45.000 νοικοκυριά και 2.200 επιχειρήσεις των περιοχών Τσέλεντορφ – Στέγκλιτς – Λιχτερφέλντε. Αιτία ήταν η επίθεση της εξτρεμιστικής αριστερής οργάνωσης «Ομάδα-Ηφαίστειο» σε γέφυρα καλωδίων υψηλής τάσης στο κανάλι Τέλτο. Χθες το απόγευμα αποκαταστάθηκε τελικά η ηλεκτροδότηση και των τελευταίων νοικοκυριών.

Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος ήταν δύσκολη και τεχνικά πολύπλοκη σε αντίξοες καιρικές συνθήκες παγετού. Για τους πληγέντες πολίτες δημιουργήθηκαν προσωρινές υποδομές και καταλύματα, η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου στο Στέγκλιτς έθεσε αμέσως τους χώρους της στη διάθεση των πληγέντων πολιτών. Η επίθεση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα επίσης στη λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων και επιχειρήσεων, με ζημιές που υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Για τους δράστες δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα ίχνος. Τόσο οι Αρχές του Βερολίνου με τον κυβερνήτη δήμαρχο Κάι Βέγκνερ, όσο και το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, με τον υπουργό Αλεξάντερ Ντόμπριντ, μιλούν για τρομοκρατική επίθεση εξτρεμιστών από το αριστερό φάσμα, στο οποίο τοποθετείται η οργάνωση «Ομάδα-Ηφαίστειο». Στην επιστολή με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στα εύπορα στρώματα του Νοτιοδυτικού Βερολίνου η οργάνωση επικαλείται την κλιματική καταστροφή, για την αποτροπή της οποίας «τώρα είναι η τελευταία στιγμή να δράσουμε». Η επιστολή θεωρείται από τις Αρχές αυθεντική. Αλλά η επεξεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Για τη συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία από το 2011 φέρεται να έχει στο ενεργητικό της 11 επιθέσεις, υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες ακόμα και για την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Στο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν σενάρια ότι η αρχική εκδοχή της επιστολής ανάληψης ευθύνης ήταν γραμμένη στην κυριλλική γραφή και έχει αδικαιολόγητα γλωσσικά λάθη.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Σόνια Κοκ, περιορίστηκε χθες στην εκτίμηση ότι η επιστολή είναι αυθεντική. Στο μεταξύ τις έρευνες έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Γενική Εισαγγελία, η οποία ενεργοποιείται σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων.

Ηταν η μεγαλύτερη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που έζησε το Βερολίνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που ανέδειξε, με δραματικό για τους πληγέντες τρόπο, τα προβλήματα προστασίας κρίσιμων υποδομών της χώρας. Υπό το πρίσμα των σύγχρονων απειλών και ιδιαίτερα των εντεινόμενων υβριδικών απειλών που εκπορεύονται από τη Ρωσία, η περίπτωση του Βερολίνου ήταν καμπανάκι για όλους τους υπεύθυνους του πολιτικού και οικονομικού χώρου.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις σχεδόν καθημερινά. Ωστόσο, «πολλές από αυτές τις επιθέσεις παραμένουν αδιευκρίνιστες ή είναι δύσκολο να αποδοθούν στους δράστες και αυτό ακριβώς κάνει την κατάσταση τόσο επικίνδυνη», είπε ο Μαρκ Χένριχμαν στην εφημερίδα «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ». Η αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του συγκυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Σόινα Αϊχβεντε, τόνισε ότι «δεδομένων των αυξανόμενων υβριδικών επιθέσεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της χώρας, δεν αρκεί απλώς να επισημαίνουμε τι έχει ήδη επιτευχθεί. Πρέπει να παρακολουθούμε τα πράγματα και να ενισχύσουμε με συνέπεια την προστασία».

Η διαδρομή του υπέργειου τμήματος των καλωδίων υψηλής τάσης, στο οποίο έγινε η επίθεση, ήταν διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. Ο Σύνδεσμος Γερμανικών Βιομηχανιών BDI προειδοποίησε ότι η διαφάνεια δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος της ασφάλειας. «Οι λεπτομέρειες και πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια δεν πρέπει ούτε να είναι δημόσια προσβάσιμες», είπε εκπρόσωπος του Συνδέσμου. Διότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος να πέσουν σε «λάθος χέρια».