Πάντα ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, όσο και αν πολλές φορές οι πρωταγωνιστές του προσπαθούν να το περάσουν ότι είναι απλά ένας ακόμα αγώνας σε μια επίπονη χρονιά, έχει ξεχωριστές παραμέτρους.

Τα απόνερα κρατάνε κάποιες μέρες και είναι ευεργετικά για τον νικητή και συνήθως πιο δύσκολα για τον ηττημένο.

Κάπως έτσι ο «μισός» και χωρίς ψηλό Ολυμπιακός στάθηκε όρθιος μέχρι το 35′ στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε και της έβαλε δύσκολα. Χωρίς Μιλουτίνοφ, χωρίς Νιλικίνα, χωρίς Γουόρντ και χωρίς τον νέο παίκτη τους τον Τζόουνς, οι Ερυθρόλευκοι ήταν ανταγωνιστικοί μέχρι τέλους και παρά την ήττα κρατούν και θετικά στοιχεία, ενώ αύριο απέναντι στην Μπάγερν στο ΣΕΦ αναμένεται να έχουν τουλάχιστον 2-3 επιστροφές και ακόμα καλύτερο πρόσωπο.

Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη κρίση της χρονιάς, έστω κι αν αποδειχθεί βραχύβια, έχασε κατά κράτος από την Αρμάνι Μιλάνο στο δεύτερο ημίχρονο γνωρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο γήπεδό του στην Ευρωλίγκα, κάτι πρωτόγνωρο στην εποχή του Εργκίν Αταμάν ο οποίος ανέλαβε και την ευθύνη ζητώντας συγγνώμη από τους φίλους της ομάδας.

Δεν είναι τόσο η ήττα, όσο η εικόνα των Πράσινων, που ιδιαίτερα στην άμυνα ήταν και πάλι αποκαρδιωτική. Για ένα ρόστερ 35.000.000 ευρώ που δεν έχει σταθεί στο ύψος του, την τελευταία εβδομάδα, αν και σίγουρα παίζει ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι, καθώς η ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη Παρασκευή άφησε κατάλοιπα, που φάνηκαν και στο πολύ πιο βατό παιχνίδι με την Καρδίτσα ενδιάμεσα.

Το καλό για τους Πράσινους (διότι δεν ξέχασαν το μπάσκετ) είναι ότι έχουν βατό πρόγραμμα και αρχής γενομένης απόψε το βράδυ και πάλι στο σπίτι τους, κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια έχουν την ευκαιρία να αρχίσουν την ανάκαμψή τους.

Σαφέστατα ο πληγωμένος εγωισμός μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, αρκεί όλοι να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να αναλογιστούν ο καθένας τις δικές του ευθύνες. Τον… γαμπρό τον ξυρίζουν τον Μάιο και μέχρι τότε, πολλά θα αλλάξουν για αρκετές ομάδες όπως έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν. Μέχρι τότε, τα κεφάλια (όλων) μέσα.