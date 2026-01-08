Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρό της, από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, 16 έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και 7 κινούνται εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου. Για το κυβερνητικό στρατόπεδο, το πακέτο που παρουσιάστηκε έχει ως στόχο όχι μόνο να διαχειριστεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος σήμερα αλλά και να οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική αγροτική παραγωγή. Ωστόσο, οι αγρότες δεν το είδαν έτσι. Πολλοί εμφανίστηκαν απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση – την οποία κατηγόρησαν για γενικολογίες – δεν έχει καν κατανοήσει γιατί διαμαρτύρονται.

Δυστυχώς, πάνω από έναν μήνα τώρα η υπόλοιπη κοινωνία ταλαιπωρείται στους δρόμους, η τροφοδοσία της αγοράς γίνεται με τεράστιες καθυστερήσεις και μεγάλη δυσκολία, έσοδα χάνονται και οι δύο πλευρές δείχνουν να μην υπολογίζουν στ’ αλήθεια το κόστος της διαμάχης τους.

Το έχουμε ξαναπεί αλλά δυστυχώς χρειάζεται να το επαναλάβουμε: είναι υποχρέωση τόσο της κυβέρνησης όσο και των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις να κάνουν ένα βήμα πίσω. Οφείλουν να καθίσουν επιτέλους στο τραπέζι του διαλόγου και να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει. Είναι αναγκαίο να αντιληφθούν ότι η λύση θα βρεθεί μόνο μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις. Οι μεν πρέπει να ξανασκεφτούν κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση μαξιμαλιστικών απαιτήσεων, ενώ η δε να αναλογιστεί τις συνέπειες που θα είχε η υλοποίηση των τελεσιγράφων που έχει δώσει.