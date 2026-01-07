Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων και για το 2026 προβλέπουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, την ίδια ώρα που χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των μεταβατικών ορίων συνταξιοδότησης και να πάρουν σύνταξη πριν από τα 62.

Πρόκειται για τρεις βασικές κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2026, αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας: οι μητέρες ανηλίκων, οι γονείς που υπηρετούν στο Δημόσιο και οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Το καθεστώς των μεταβατικών ορίων ηλικίας θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2030, οπότε και θα εφαρμόζονται πλέον τα γενικά όρια συνταξιοδότησης, δηλαδή:

67 έτη για πλήρη σύνταξη

62 έτη για μειωμένη

Διευκρινίζεται ότι η έξοδος για πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους και δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι θα έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι για πολλούς ασφαλισμένους ο μηχανισμός των ορίων ηλικίας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που τους επιτρέπει να παίρνουν πλήρη σύνταξη και πριν από τα 62, χωρίς να έχουν την ποινή μείωσης κατά 30% στην εθνική σύνταξη.

Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, περισσότεροι από 140.000 παλαιοί ασφαλισμένοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν το 2026, με τα όρια ηλικίας για την έξοδό τους στη σύνταξη να διαμορφώνονται από 58,5 ετών ως 61,6 ετών για όσους έχουν κατοχυρωμένα ηλικιακά δικαιώματα πριν από το 2018. Ειδικότερα για το τρέχον έτος (2026) την πόρτα της συνταξιοδότησης ανοίγουν οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:

Δημόσιο

Από το Δημόσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

Όλοι οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο εφόσον συμπληρώνουν την 35ετία μετά το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.

Υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 ή και στα 62 εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021.

Υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και ως το 2021 είχαν 36 έτη ασφάλισης και κλεισμένο το 58ο έτος, αποχωρούν οποτεδήποτε καθώς έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που είναι 61,6 έτη.

Υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 και 37 έτη συνολικά ως το 2021 (μαζί με εξαγορές πλασματικού χρόνου) με συμπληρωμένο το 59ο έτος της ηλικίας τους ως το 2021, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη στα 61,6 έτη.

Υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 και 37 έτη συνολικά ως το 2020 αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας τα 60,3 έτη.

Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μεταξύ των ετών 1983-1992, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία ως το 2012 με ανήλικο τέκνο, συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών ως 62,6 ετών εφόσον συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 50 ως 55 ετών το 2017, το 2018 και το 2019. Τα ίδια όρια ηλικίας με τους γονείς ανηλίκων ισχύουν για γονείς με τρία παιδιά.

Πρώην ΙΚΑ

Από τους μισθωτούς που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) το 2026 κλειδώνουν οι εξής κατηγορίες:

Μητέρες γεννημένες το 1965 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011 μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

Μητέρες γεννημένες το 1966 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011 μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 60,2 ετών που τη συμπληρώνουν τον Φεβρουάριο του 2027.

Μητέρες γεννημένες το 1967 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2010 μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

Γυναίκες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη στο 61ο έτος, ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.

Άνδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012. Με αυτά τα ένσημα κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη στα 62.

Προσοχή: αμετάβλητα είναι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Με 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 7.500 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα (ΒΑΕ), συνταξιοδοτούνται στα 60 για μειωμένη σύνταξη και στα 62 για πλήρη. Με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται στα 62 για πλήρη σύνταξη.

Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών