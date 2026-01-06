Πάνω από 30.000 νέες κλίνες θα τεθούν σε λειτουργία στον κλάδο των κρουαζιερών το 2026, με 14 νέα ποντοπόρα πλοία να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τις κρουαζιέρες τους. Το κόστος ναυπήγησης των πλοίων αυτών ξεπέρασε τα 10 δισ. δολ. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι το «Legend of the Seas» της Royal Caribbean International και της Disney Adventure, ενώ το μικρότερο είναι το νέο «Magellan Discoverer» της Antarctica21, με χωρητικότητα λίγο κάτω από 100 επιβάτες. Επιπλέον, δύο νέες εταιρείες εισέρχονται στην αγορά, η Four Seasons και η Orient Express. Υπενθυμίζεταιότι η Four Seasons θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο κρουαζιέρες και στη χώρα μας. Τέλος, να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των νέων κρουαζιερόπλοιων κινείται με εναλλακτικά καύσιμα, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Το πρώτο ρωσικής κατασκευής LNG carrier

H Ρωσία για να επιτύχει την αύξηση εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχωρεί και στη ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG. Οπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, το ναυπηγείο Zvezda παρέδωσε το πρώτο νεότευκτο LNG carrier, που φέρει το όνομα «Alexey Kosygin», στη ρωσική ναυτιλιακή εταιρεία Sovcomflot στις 24 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το ναυπηγείο, το εν λόγω πλοίο είναι το πρώτο μιας σειράς νεότευκτων εγχώριας παραγωγής, τα οποία θα δύνανται να πλέουν από το Βόρειο Πέρασμα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εξυπηρετώντας τις φιλοδοξίες του Κρεμλίνου για τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Το πλοίο παραδόθηκε εκτός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, καθώς οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας απέτρεπαν την εισαγωγή σημαντικών εξαρτημάτων, απαραίτητων για την ολοκλήρωση της κατασκευής του «Alexey Kosygin». Το πλοίο είναι μήκους 300 μ. και του επιτρέπεται η πλεύση σε πάγο με πάχος έως και δύο μέτρα.

Κώδικας για την κυβερνοασφάλεια

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) εξετάζει το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός Ναυτιλιακού Κώδικα Κυβερνοασφάλειας, με στόχο να επικεντρώσει τις εργασίες του στη ρύθμιση της ταχείας μετάβασης στην ψηφιακή ναυτιλία. Μια ομάδα 38 χωρών και οι μεγαλύτεροι φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας ζήτησαν την κατάρτιση ενός μη υποχρεωτικού, βασισμένου σε στόχους κώδικα, ο οποίος θα συντονίζει τις διάφορες προσπάθειες του IMO στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι χώρες – που περιλαμβάνουν κυρίως τις 27 χώρες της ΕΕ, αλλά και την Αυστραλία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ουκρανία – δήλωσαν ότι ένας κώδικας που θα συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο θα «εξασφαλίσει ότι η ψηφιακή μεταμόρφωση θα υποστηρίζει, αντί να υπονομεύει, την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων». «Ο ναυτιλιακός τομέας αντιμετωπίζει σήμερα πραγματικές απειλές και προκλήσεις για την ανθεκτικότητά του», αναφέρεται σε μια σχετική έκθεση.