Έξυπνους» φορο-ελέγχους, νέα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και τους «ράμπο» της νέας ελεγκτικής μονάδας ΔΕΟΣ ρίχνει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Λίγο πριν από την εκπνοή του 2025, ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε την απόφαση με την οποία καθορίζεται η διενέργεια 72.800 ελέγχων εντός του 2026. Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός βάζει στο στόχαστρο όχι μόνο τις υποθέσεις που θα κινδυνέψουν με παραγραφή μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και τις ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων όπως και τις συναλλαγές χωρίς απόδειξη. Στον κατάλογο και οι στοχευμένοι έλεγχοι με τους στόχους να επιλέγονται πλέον όχι στην τύχη αλλά βάσει του συστήματος μοριοδότησης που εφαρμόζουν οι ελεγκτές.

Πενταετία και τριετία

Με την απόφαση δίνεται εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες να επικεντρωθούν σε πρόσφατες υποθέσεις, εκεί όπου η εισπραξιμότητα είναι υψηλότερη και τα στοιχεία πιο «φρέσκα». Στο πλαίσιο αυτό:

– Το 80% των ελέγχων από τους 26.000 συνολικούς πλήρεις και μερικούς πρέπει να αφορά υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας.

– Από αυτό το ποσοστό, το 75% θα πρέπει να εστιάζει κατά προτεραιότητα στην τελευταία τριετία, για την οποία έχει ήδη λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Το σχέδιο δράσης

Αναλυτικότερα, το ελεγκτικό σχέδιο δράσης για το 2026 προβλέπει:

– 26.000 πλήρεις και μερικούς ελέγχους. Θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

– 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Θα διενεργηθούν από τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, τα ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

– 18.000 στοχευμένους ελέγχους. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνουν το κομμάτι των ειδικών επιτόπιων ελέγχων.

– 2.500 έλεγχοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Εμφαση δίνεται στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές.

– 900 ειδικές έρευνες φοροδιαφυγής. Οι φοροελεγκτές θα επικεντρωθούν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος.

Η ΑΑΔΕ, ανεβάζοντας ταχύτητα κατά της φοροδιαφυγής, προχώρησε στην ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ενοποιώντας τα ελεγκτικά της τμήματα για πιο άμεση και αποτελεσματική δράση κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια. Ενοποιεί βασικές ελεγκτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με βάση ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου προσωπικού, παρεμβαίνει οργανωμένα στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας. Η νέα μονάδα θα πραγματοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξυπνοι έλεγχοι

Με τη βοήθεια των αλγορίθμων οι ελεγκτές από το γραφείο τους θα «διαβάζουν» τα δεδομένα των επιχειρήσεων, ενώ η ΑΑΔΕ δρομολογεί νέες παρεμβάσεις για το χτύπημα της φοροδιαφυγής, όπως:

– Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις.

– Ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε κάθε κλάδο.

– Δημιουργία ψηφιακού μητρώου πελατών για εκδηλώσεις και υπηρεσίες με υψηλές ταμειακές συναλλαγές.

– Νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) για εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

– Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κινδύνου (CRM/ERM) για πρόληψη φορολογικών παραβάσεων.