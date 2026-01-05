Οι αγορές ενέργειας, εμπορευμάτων και μετοχών βάζουν για τα καλά στο μικροσκόπιο τις νέες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε σειρά από γεωπολιτικές εντάσεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις συνεχείς εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη διαρκή αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Κίνα.

Η υπόσχεση της Ουάσιγκτον ότι θα «ξεκλειδώσουν» τα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας σε μαύρο χρυσό, τα οποία το Καράκας υπολογίζει, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, μπορεί να ανοίξει κι άλλο την κάνουλα της προσφοράς. Βραχυπρόθεσμα όμως η επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα δημιουργεί κινδύνους για φυγή επενδυτών προς ασφαλέστερα καταφύγια από σήμερα που θα ανοίξουν ξανά οι διεθνείς αγορές. Είναι ενδεικτικό ότι με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πρώτη άμεση στρατιωτική επέμβαση στη Λατινική Αμερική μετά την εισβολή στον Παναμά το 1989.

Η Βενεζουέλα είναι η 18η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, με τις ημερήσιες ποσότητες που αντλεί να υπολογίζονται σε 1,1 εκατ. βαρέλια ή περίπου 1% της παγκόσμιας παραγωγής. Το δυναμικό της χώρας να εξορύξει πολύ περισσότερο πετρέλαιο θεωρείται ότι είναι σημαντικό, με τις διεθνείς κυρώσεις, την πολιτική κατάσταση στη χώρα και τις παλιές υποδομές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις να αποτελούν σήμερα τροχοπέδη.

Οι προκλήσεις

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να δει ουσιαστική ώθηση στην παραγωγή αργού πετρελαίου για χρόνια, ακόμη και αν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες επενδύσουν στη χώρα τα δισεκατομμύρια δολάρια που υποσχέθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε νέα έρευνα του Reuters λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής μπορεί να έχει τα μεγαλύτερα εκτιμώμενα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά η παραγωγή έχει μειωθεί κατακόρυφα τις τελευταίες δεκαετίες εν μέσω κακοδιαχείρισης και έλλειψης επενδύσεων από ξένες εταιρείες, ειδικά μετά την εθνικοποίηση των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων της Βενεζουέλας τη δεκαετία του 2000. Η κρατικοποίηση αυτή περιελάμβανε και τα περιουσιακά στοιχεία της Exxon Mobil και της ConocoPhilips στη χώρα.

Οσες εταιρείες θελήσουν να επενδύσουν τώρα στη Βενεζουέλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ανησυχίες για την ασφάλεια, ερειπωμένες υποδομές, ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και την πιθανότητα μακροπρόθεσμης πολιτικής αστάθειας, δήλωναν αναλυτές στο Reuters.

Η στάση του ΟΠΕΚ+

Ο ΟΠΕΚ+ από την πλευρά του, μέλος του οποίου είναι η Βενεζουέλα, αποφάσισε χθες να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου έπειτα από σύντομη σύνοδο των βασικών μελών του. Το καρτέλ, δημοσίως τουλάχιστον, απέφυγε να τοποθετηθεί στις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις που επηρεάζουν πολλά από τα μέλη του, περιλαμβανομένης και της Βενεζουέλας.

Η χθεσινή σύνοδος του ΟΠΕΚ+, που αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, πραγματοποιήθηκε μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά 18% το 2025 εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υπερπροσφορά. Ηταν η μεγαλύτερη ετήσια πτώση των τιμών αυτών από το 2020.

Οι εντάσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κλιμακώθηκαν τον περασμένο μήνα λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Υεμένη, όπου οι δύο χώρες έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Η κρίση στην Υεμένη έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ των πρώην στενών συμμάχων, εδώ και δεκαετίες. Και το Σάββατο ήλθαν οι ΗΠΑ να συλλάβουν τον Μαδούρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει τον έλεγχο της χώρας μέχρι να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε μια νέα κυβέρνηση – χωρίς να αναφέρει πώς θα επιτευχθεί αυτό.