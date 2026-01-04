Αν και το 2025 θα μείνει πιθανώς στην ιστορία ως η χρονιά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψε το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ηγεμονικές δυνάμεις του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, κινούνται χωρίς όρια. Ο αυξανόμενος προστατευτισμός των ΗΠΑ και ο αναζωπυρωμένος κινεζικός μερκαντιλισμός αποτελούν πλέον δύο μάστιγες που πλήττουν τον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κατά κάποιον τρόπο, ο κινεζικός μερκαντιλισμός (εμποροκρατία) γέννησε τον αμερικανικό προστατευτισμό. Η μακροχρόνια εμμονή του Τραμπ με τους δασμούς πηγάζει από την οργισμένη πεποίθησή του ότι τα εμπορικά πλεονάσματα στο εξωτερικό έχουν βλάψει την αμερικανική οικονομία, ειδικά τον μεταποιητικό τομέα. Οι δασμοί της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Τραμπ τον Απρίλιο και οι ταραχώδεις επαναλήψεις που ακολούθησαν έχουν καταστήσει τις ΗΠΑ μία από τις πιο προστατευτικές οικονομίες στον κόσμο. Κατά μέσο όρο, οι δασμοί στις εξαγωγές αγαθών προς τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου έχουν αυξηθεί από λίγο πάνω από 2% σε 17%, δηλαδή έχουν οκταπλασιαστεί.

Ο μερκαντιλισμός είναι χαραγμένος στο οικονομικό DNA της Κίνας εδώ και αιώνες. Οι «Financial Times» ανέφεραν πρόσφατα ότι η Κίνα καθιστά το εμπόριο αδύνατο, επειδή «δεν υπάρχει τίποτα που να θέλει να εισαγάγει, τίποτα που να πιστεύει ότι δεν μπορεί να κατασκευάσει καλύτερα και φθηνότερα».

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν περισσότερα κοινά από όσα θα ήθελαν να πιστεύουν. Και οι δύο θέλουν να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια οικονομία και περιορίζουν τις εμπορικές ευκαιρίες για όλους τους άλλους.

Ο Αρβιντ Σουμπραμανιάν είναι ερευνητής στο Peterson Institute for International Economics