Το 2020 ήταν μια διδακτική χρονιά για τους πολιτικούς αναλυτές σε όλο τον κόσμο. Ενώ η προσοχή τους ήταν συγκεντρωμένη στους «συνήθεις υπόπτους», δηλαδή τη Μέση Ανατολή, την Αφρική ή την Ταϊβάν, εκδηλώθηκε μια υγειονομική κρίση που δεν είχε προβλεφθεί από κανέναν και άλλαξε τα πάντα.

Η Covid-19 μάς έμαθε τη σημασία ενός καλού συστήματος υγείας, τη βαρύτητα επαγγελμάτων όπως οι «ντελιβεράδες», το ουσιαστικό περιεχόμενο της «παγκοσμιοποιημένης οικονομίας». Μας έμαθε και κάτι ακόμη, γράφει η γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ στην εισαγωγή του αφιερώματος που φιλοξενούν τα σημερινά «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»: ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει μόνο ανάλυση.

Πράγματι, ακόμη και μια εφημερίδα του κύρους των «Financial Times» έπεσε έξω στις 7 από τις 20 προβλέψεις που είχε κάνει για το 2025. Δεν είναι περίεργο: στην καινούργια εποχή όπου έχουμε μπει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τα εργαλεία με τα οποία έχουμε μάθει να παρατηρούμε και να εξηγούμε τον κόσμο μοιάζουν ξεπερασμένα. Είχαμε μάθει ότι οι κρίσεις αντιμετωπίζονται με τη διπλωματία και βλέπουμε αντί γι’ αυτήν να κυριαρχούν ο αυτοσχεδιασμός, το δίκαιον του ισχυρού και οι προσωπικές συμπάθειες.

Είχαμε συνηθίσει να σεβόμαστε τους διεθνείς οργανισμούς και παρακολουθούμε την πλήρη απαξίωσή τους. Είχαμε διδαχθεί την πρωτοκαθεδρία των διεθνών κανόνων και διαπιστώνουμε ότι σαρώνει τα πάντα το κέρδος.

Ας αποφύγουμε λοιπόν τις προβλέψεις, που άλλωστε δεν πείθουν πια κανέναν, και ας μείνουμε στην ανάλυση. Το πραγματικό ερώτημα για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι αν θα τελειώσει φέτος, αλλά τι συνέπειες έχει για την Ευρώπη ή για το διεθνές δίκαιο. Το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή δεν είναι πότε ακριβώς η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας θα ξεπεράσει τους 2 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, αλλά ότι η κλιματική πολιτική βρίσκεται σε υποχώρηση. Κι αν μας αρέσει στην Ελλάδα να βάζουμε στοίχημα για το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, ίσως να έπρεπε να μας ενδιαφέρει περισσότερο το γιατί απομακρύνονται οι πολίτες από την πολιτική.

Εκεί θα κριθεί και το μέλλον των εφημερίδων: στη δύναμη και το βάθος των αναλύσεών τους.