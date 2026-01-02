Το απόγευμα του Σαββάτου (17:00) ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στην συλλογή του. Οι Ερυθρόλευκοι ως πρωταθλητές και νταμπλούχοι της περασμένης σεζόν κοντράρονται στο Παγκρήτιο Στάδιο με τον ΟΦΗ που ήταν ο φιναλίστ του Κυπέλλου τον περασμένο Μάιο. Αυτή είναι η 10η διοργάνωση Σούπερ Καπ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και η πρώτη έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια, με τον Ολυμπιακό να μετράει τέσσερις κατακτήσεις στις ισάριθμες φορές που διεκδίκησε το συγκεκριμένο τρόπαιο (1980, 1987, 1992, 2007).

Την τελευταία φορά που είχε διοργανωθεί το Σούπερ Καπ, το παρών είχε δώσει και τότε ο Ολυμπιακός. Ηταν 31 Οκτώβρη του 2007 όταν οι Ερυθρόλευκοι ως πρωταθλητές Ελλάδας είχαν αντιμετωπίσει την ΑΕΛ που την προηγούμενη σεζόν είχε στεφθεί κυπελλούχος Ελλάδας επικρατώντας στον τελικό του Παναθηναϊκού. Το ματς είχε διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ύστερα από συμφωνία της ΕΠΟ με την κυπριακή ομοσπονδία είχε έρθει να το διαιτητεύσει ο κορυφαίος ρέφερι της Μεγαλονήσου, Κώστας Καπιτανής με βοηθούς τους συμπατριώτες του Πέτρου και Ιωάννου.

Στον πάγκο των Πειραιωτών καθόταν ο Τάκης Λεμονής, ο οποίος λόγω του δύσκολου προγράμματος (ακολουθούσαν παιχνίδια κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ρεάλ Μαδρίτης) παρέταξε την ομάδα του με πολλές αλλαγές, ενώ ανάλογο ροτέισον έκανε και ο προπονητής της θεσσαλικής ομάδας, Γιώργος Δώνης. Είναι χαρακτηριστικό πως για τους Πειραιώτες φανέλα βασικού πήραν δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα Νέων, ο 19χρονος Κατσικογιάννης και ο 16χρονος τότε Σοϊλέδης, ενώ άλλος ένας, ο Βασιλόγιαννης, πέρασε στο ματς ως αλλαγή. Μάλιστα και οι τρεις είχαν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις, με τον Αριστείδη Σοϊλέδη να πιστώνεται και την ασίστ με μια εξαιρετική σέντρα για την κεφαλιά του Μήτρογλου σε αυτό που έμελλε να είναι το μοναδικό γκολ του τελικού. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός είχε παραταχθεί με τον Σηφάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά βρίσκονταν οι Πάντος, Τοροσίδης, Ζεβλάκοφ και Αρτσούμπι. Στη μεσαία γραμμή ο Κατσικογιάννης ήταν ο αμυντικός χαφ στον ρόμβο, έχοντας δεξιά του τον Μενδρινό και αριστερά του τον Σοϊλέδη. Σε ρόλο επιτελικού ξεκίνησε ο Νούνιες, ενώ στην επίθεση το δίδυμο αποτελούνταν από τους Μήτρογλου και Κωνσταντίνου.

Σε ό,τι αφορά το ματς, η ΑΕΛ ήταν αυτή που είχε μπει καλύτερα στο παιχνίδι, χάνοντας μεταξύ άλλων και μια σπουδαία ευκαιρία στο 19ο λεπτό, όταν ο Σηφάκης πραγματοποίησε σπουδαία τριπλή επέμβαση και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 39ο λεπτό με τον Μήτρογλου, ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν κινδύνευσε καθόλου και είχε ευκαιρίες για να φτάσει σε μεγαλύτερο σκορ, με σημαντικότερη μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκαλέτι στο 81ο λεπτό όπου η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κηπουρού.

Ο Τάσος Πάντος, αρχηγός των Ερυθρόλευκων σε εκείνο το παιχνίδι, είχε σηκώσει το Κύπελλο στον φαληρικό ουρανό, ενώ με το σφύριγμα της λήξης ο Τάκης Λεμονής αναφώνησε «το πρώτο», σχεδόν προφητικά για το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα του εκείνη τη σεζόν. Ακολούθησαν άλλα δύο την ίδια χρονιά με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει ακόμα ένα νταμπλ τη σεζόν 2007-08.

Για την ιστορία στα προηγούμενα Σούπερ Καπ ή Κύπελλα Φιλίας και Αλληλεγγύης, όπως λεγόταν αρχικά ο θεσμός, που συμμετείχε ο Ολυμπιακός, αρχικά το 1980 επικράτησε με 4-3 της Καστοριάς, το 1987 με 1-0 του ΟΦΗ και το 1992 με 3-1 της ΑΕΚ.

Oι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Τάκης Λεμονής): Σηφάκης, Πάντος, Ζεβλάκοφ, Τοροσίδης, Αρτσούμπι, Κατσικογιάννης, Μενδρινός, Σοϊλέδης (77′ Γκαλέτι), Νούνιες (77′ Βασιλόγιαννης), Μήτρογλου, Κωνσταντίνου.

Λάρισα (Γιώργος Δώνης): Κηπουρός, Μπουκουβάλας, Βενέτης, Φέρστερ, Κατσιαρός, Μπαχράμης (57′ Μουνιόθ), Ιγκλέσιας (46′ Κυριακίδης), Βεργώνης (46′ Αλεξάνδρου), Λαμπρόπουλος, Κόζλεϊ, Πάρα.