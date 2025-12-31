Με «βροχή» από πραγματικά πυρά, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων πυραύλων σε θαλάσσιες ζώνες βόρεια και νότια της Ταϊβάν, συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα χθες τα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας έριξ του νησιού, με το Πεκίνο να κάνει λόγο ανοιχτά για προσομοίωση αποκλεισμού και αποτροπής εξωτερικών παρεμβάσεων. Αεροπορικές, ναυτικές και πυραυλικές μονάδες δοκίμασαν τις ικανότητες συντονισμού και ολοκληρωμένου αποκλεισμού και ελέγχου, όπως ανακοίνωσε η Ανατολική Διοίκηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν, 130 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 22 σκάφη του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής επιχειρούσαν χθες γύρω από το νησί, ενώ καταγράφηκαν 27 εκτοξεύσεις. Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν εκτίμησε, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ότι η Κίνα φάνηκε να προσομοιώνει πλήγματα εναντίον χερσαίων στόχων υψηλής αξίας, όπως το αμερικανικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα HIMARS, το οποίο διαθέτει βεληνεκές έως 300 χιλιόμετρα.

Κατά τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, οι πολεμικές ασκήσεις με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025» – οι μεγαλύτερες έως τώρα σε έκταση και πιο κοντά όσο ποτέ στην Ταϊβάν – πέτυχαν «τα επιθυμητά αποτελέσματα». Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη ανάπτυξη του πλοίου αμφίβιας επίθεσης Type 075, παρουσιάζοντας εικόνες που προβάλλουν την τεχνολογική και στρατιωτική υπεροχή του Πεκίνου και την ικανότητά του να καταλάβει την Ταϊβάν διά της βίας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στο πλαίσιο δε ενός εντεινόμενου ψυχολογικού πολέμου, προέβαλαν σειρά από νέες προπαγανδιστικές αφίσες, συμπεριλαμβανομένης μίας με τίτλο «Σφυριά της Δικαιοσύνης», που δείχνει τον πρόεδρο της Ταϊβάν να συνθλίβεται από ένα σφυρί που χτυπά τον Νότο του νησιού, ενώ ένα άλλο πλήττει τον Βορρά.

Υπογραμμίζοντας ότι η Ταϊπέι δεν επιδίωξε να κλιμακώσει την κατάσταση, ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε τόνισε, σε ανάρτηση στο Facebook, τη στρατιωτική ετοιμότητα για την υπεράσπιση του νησιού. Οι ασκήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας «επιβεβαιώνουν περαιτέρω τη φύση του ως επιτιθέμενου, καθιστώντας το τον μεγαλύτερο καταστροφέα της ειρήνης» σχολίασε το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν. Αναλυτές ερμηνεύουν τα νέα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια ως πρόβα πολέμου και επίδειξη ισχύος προς την Ταϊπέι, την Ουάσιγκτον και ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

Στο φόντο είναι η προ ημερών ανακοίνωση από τις ΗΠΑ πακέτου στρατιωτικής βοήθειας-ρεκόρ ύψους 11,1 δισ. δολαρίων προς την Ταϊπέι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πεκίνου, συνοδεία προειδοποιήσεων για τη λήψη «δυναμικών μέτρων».

«Οποιεσδήποτε εξωτερικές δυνάμεις επιχειρήσουν να παρέμβουν στο ζήτημα της Ταϊβάν θα συντρίψουν τα κεφάλια τους στα σιδερένια τείχη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» ανέφερε χαρακτηριστικά το κινεζικό Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν.

Στωικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τις ασκήσεις, σημειώνοντας ότι η Κίνα διεξάγει παρόμοια γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες. Εκθεση ωστόσο του Πενταγώνου, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει ότι ο στρατός των ΗΠΑ εκτιμά ότι η Κίνα επιδιώκει να είναι σε θέση να κερδίσει μια σύγκρουση για την Ταϊβάν έως το 2027, την εκατονταετηρίδα από την ίδρυση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε χθες έντονη ανησυχία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι οι κινήσεις του Πεκίνου αυξάνουν περαιτέρω τις εντάσεις και υπογράμμισε πως η ΕΕ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo στα Στενά της Ταϊβάν, ιδίως μέσω βίας ή εξαναγκασμού.