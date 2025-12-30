Ως «στρατιωτικό εκφοβισμό» καταγγέλλει η Ταϊβάν τα μεγαλύτερα έως τώρα στρατιωτικά γυμνάσια που άρχισε από χθες γύρω από τη νήσο η Κίνα, χωρίς καν να ανακοινώσει ημερομηνία ολοκλήρωσής τους, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο έντασης στο πιο ευαίσθητο γεωπολιτικό μέτωπο της Ασίας. Με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025», οι πολεμικές ασκήσεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού διεξάγονται σε επτά εναέριες και θαλάσσιες ζώνες – αριθμός-ρεκόρ – περικυκλώνοντας έτσι την Ταϊβάν, και δη από κοντινή απόσταση. Περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αντιτορπιλικών, φρεγατών, καταδιωκτικών, βομβαρδιστικών και drones, με χρήση μάλιστα και «πραγματικών πυρών εναντίον θαλάσσιων στόχων βόρεια και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν».

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, εστιάζουν σε «περιπολίες προετοιμασίας μάχης σε αέρα και θάλασσα, εξασφάλιση από κοινού της συνολικής υπεροχής (σ.σ.: στα πεδία μαχών), αποκλεισμό λιμένων και κομβικών περιοχών, καθώς και στην πολυδιάστατη αποτροπή εκτός του νησιωτικού συμπλέγματος». Προς επίρρωση δε αυτού που το Πεκίνο χαρακτηρίζει «σοβαρή προειδοποίηση» προς τις «αυτονομιστικές δυνάμεις» της Ταϊβάν, ο κινεζικός στρατός δημοσιοποίησε σειρά προπαγανδιστικών βίντεο και αφισών, συνοδεία γραφικών με «κλειδωμένους» στόχους.

Η κλίμακα των γυμνασίων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, τόσο σε έκταση όσο και σε εγγύτητα προς την Ταϊβάν, η οποία καταδίκασε απερίφραστα τις κινεζικές κινήσεις ως «περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου» και έθεσε τις Ενοπλες Δυνάμεις της σε αυξημένη επιφυλακή, με ασκήσεις ταχείας αντίδρασης. Οι Αρχές ανέφεραν ότι πολεμικά πλοία των δύο πλευρών ήρθαν σε «κατάσταση αντιπαράθεσης», χωρίς ανταλλαγή πυρών, κοντά στη συνορεύουσα ζώνη του νησιού, που ορίζεται ως 24 ναυτικά μίλια από την ακτή. Παράλληλα, καταγράφονται ακυρώσεις πτήσεων και αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η Ταϊπέι ταξινομεί τις κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις ως τακτικές «γκρίζας ζώνης», που αποσκοπούν να πιέσουν το νησί να αποφύγει μια στρατιωτική σύγκρουση, υποτασσόμενο στην Κίνα. Αυτή τη φορά ωστόσο, εκτιμούν αναλυτές, στόχος του Πεκίνου είναι να υπογραμμίσει την ικανότητά του όχι μόνο να καταλάβει το νησί – που θεωρεί μέρος της κινεζικής επικράτειας – αλλά και να το αποκόψει από κάθε εξωτερική υποστήριξη. Οι ζώνες ασκήσεων, ιδιαίτερα εκείνες βόρεια της Ταϊβάν, δείχνουν πώς η Κίνα θα μπορούσε να προσπαθήσει να διακόψει τη θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία μεταξύ Ταϊβάν και Ιαπωνίας, όπου εδρεύουν αμερικανικές δυνάμεις, επισημαίνει στη «Wall Street Journal» ο Τσανγκ Τσι, στρατιωτικός αναλυτής στο Ινστιτούτο Ερευνας Εθνικής Αμυνας και Ασφάλειας στην Ταϊπέι.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι νέες κινεζικές ασκήσεις – που έπονται εκείνων του περασμένου Απριλίου – άρχισαν 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ του μεγαλύτερου πακέτου πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες. Κίνηση στην οποία το Πεκίνο αντέδρασε αρχικά επιβάλλοντας κυρώσεις σε 20 αμερικανικές αμυντικές εταιρείες και τώρα με ρητορική που συνδέει ευθέως τις ασκήσεις με την αποτροπή «εξωτερικών παρεμβάσεων». Η επίδειξη ισχύος από το Πεκίνο καταγράφεται επίσης έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικής διένεξης με το Τόκιο, αφότου η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν, προκαλώντας την οργή της Κίνας. Οχι τυχαία, στο πλευρό της τελευταίας έσπευσε η Ρωσία, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να υπογραμμίζει σε συνέντευξή του αυτό το Σαββατοκύριακο στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι η Μόσχα αφενός αντιτίθεται «σε οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας» της Ταϊβάν, αφετέρου θα υποστηρίξει την Κίνα στην «προστασία της εθνικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας».