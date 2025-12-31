Με πρόδηλη διάθεση αυτοκριτικής, ο Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε χθες σε μια «μίνι» ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου για το 2025 μέσω ΤikΤok. Τα «χαϊλάιτς» του περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, μείωση ανεργίας, αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση – κατάργηση τραπεζικών προμηθειών, μειώσεις φόρων, ενεργειακές συμφωνίες, καθώς και τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κάνουμε και λάθη αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Μονάχα όποιος δουλεύει κάνει λάθη», λέει ο θυμόσοφος λαός, ωστόσο καλό θα ήταν στην ανασκόπηση του 2026 να υπάρχει κι ένα σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Εκρέμ

Σε δημόσια ανασκόπηση των πεπραγμένων του προχώρησε χθες και ο Γιώργος Παπανδρέου μέσω Facebook. «Το 2025 υπήρξε μια ακόμη χρονιά έντονης διεθνούς, κοινοβουλευτικής και κοινωνικής δράσης, με σταθερό άξονα τη δημοκρατία, την ειρήνη, την παιδεία, το περιβάλλον και τη συμμετοχή των πολιτών», σημείωσε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ (που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη τη Διαύγεια) προτού παραθέσει τις δράσεις του σε Βουλή, κόμμα, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς. Μία, δε, από τις «κουκίδες» του πρώην πρωθυπουργού αφορούσε «ΤΑ ΝΕΑ» και το άρθρο-παρέμβαση (30/3) για τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Eυλογίες

Το κατώφλι του Μεγάρου Αρχιεπισκοπής Αθηνών πέρασε προχθές ο Κυριάκος Πιερρακάκης για μια εθιμοτυπική συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο. Λεπτομέρειες γύρω από τη συζήτηση που είχαν δεν έγιναν γνωστές. Εντούτοις ουδείς αποκλείει το να ζήτησε ο 42χρονος «τσάρος» της ελληνικής οικονομίας την ευλογία του Αρχιεπισκόπου, καθώς στις 19 Ιανουαρίου που συνεδριάζει για πρώτη φορά το Eurogroup υπό την προεδρία του, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω του.

Χάρος

«Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», δήλωσε χθες ο Μεντβέντεφ για τον Ζελένσκι, στον απόηχο της υποτιθέμενης ουκρανικής επίθεσης εναντίον κατοικίας του Πούτιν. «Δεν θα γράψω εδώ για τον βίαιο θάνατό του, αν και αυτή τη στιγμή ο Χάρος περιτριγυρίζει αυτό το παλιοτόμαρο», συνέχισε ο ίδιος αργότερα, την ώρα, βεβαίως, που το Κίεβο διαψεύδει την ύπαρξη επίθεσης και το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) δεν έχει εντοπίσει κανένα σχετικό ίχνος.