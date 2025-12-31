Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από 7 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο σύμφωνα με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές και αναφέρουν ότι τάσσονται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα αιτήματα

Ανάμεσα στα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι:

1. Η ακρίβεια. Οπως αναφέρουν οι παραγωγοί, οι τιμές επιβαρύνονται από αλλεπάλληλα κόστη, διαρκώς αυξανόμενους φόρους και εισφορές που δεν σχετίζονται με την παραγωγή ή την εμπορία των προϊόντων και τις οποίες πλέον δεν μπορούν να απορροφήσουν.

2. Στήριξη των αγροτών με μείωση του κόστους παραγωγής. Ζητούν ουσιαστικά μέτρα για την ενέργεια, τα καύσιμα, τα αγροεφόδια και τις μεταφορές. Η στήριξη των αγροτών, λένε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επάρκεια προϊόντων, την ποιότητα και τις προσιτές τιμές στις λαϊκές αγορές.

3. Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης οδηγεί σε οριζόντια φορολόγηση ανύπαρκτων εισοδημάτων. Επαγγελματίες πωλητές φορολογούνται ακόμη και για ημέρες που αποδεδειγμένα δεν εργάζονται, παρά το γεγονός ότι η πραγματική τους δραστηριότητα είναι πλήρως καταγεγραμμένη.

4. Αμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%. Η επιβολή πρόσθετου φόρου 10% λόγω απασχόλησης υπαλλήλου θεωρούν ότι τιμωρεί την εργασία και την απασχόληση αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές. Οπως λένε, πρόκειται για μια επιβάρυνση που δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα και επιβάλλεται μόνο στις λαϊκές αγορές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

5. Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Ζητούν να παραμείνει το χειρόγραφο δελτίο αποστολής, καθώς όπως λένε είναι πρακτικά αδύνατο να καταγράφονται ένα προς ένα τα προϊόντα που παραμένουν στον πάγκο και επιστρέφουν στην έδρα, όπως απαιτούν τα ηλεκτρονικά συστήματα.

6. Τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021. Ο νόμος δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Εχουν κατατεθεί επανειλημμένα υπομνήματα από όλες τις Ομοσπονδίες με συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση.