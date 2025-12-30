Στα 11 δισ. ευρώ ανέρχονται τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ τα οποία χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης και παρότι παραμένουν στη λίστα οφειλών του ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών) δεν μπορούν να εισπραχθούν, λόγω αδυναμίας του οφειλέτη ή άλλων νομικών λόγων.

Μάλιστα τα χρέη αυτά εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οφειλές για την εισπραξιμότητα των οποίων έχουν επανειλημμένα ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια.

Την ίδια ώρα, στα 50,68 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ, σύμφωνα με τη γ’ τριμηνιαία έκθεσή του.

Αύξηση οφειλών

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ στο τέλος του Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 50,68 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 360,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 50,29 δισ. ευρώ που ήταν τα χρέη το β’ τρίμηνο του 2025.

Σε ετήσια βάση, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ τον Σεπτέμβριο είναι αυξημένα κατά 1,84 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η αύξηση των συνολικών οφειλών, σε ετήσια βάση, ανέρχεται στα 1,84 δισ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως σε άνοδο του χρέους λόγω πρόσθετων τελών, τα οποία, σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έχουν ανέλθει στα 1,58 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 258,7 εκατ. ευρώ προκύπτουν από αντίστοιχη αύξηση των κύριων οφειλών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ειδικά για τις κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή για χρέος που υπερβαίνει τις 90 ημέρες για να αποπληρωθεί ή να ενταχθεί σε ρύθμιση, παρατηρείται αύξηση κατά 579,6 εκατ. ευρώ για κύριες οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Μεγαλοοφειλέτες

Εντοπίστηκαν 506.336 ΑΦΜ με χρέος από 10.000 έως 100.000 ευρώ ανά περίπτωση, αριθμός που είναι μειωμένος κατά 10.035 οφειλέτες μέσα σε ένα έτος. Εντοπίστηκαν όμως και 93.963 μεγαλοοφειλέτες με χρέος από 100.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ έκαστος. Σε σχέση με πριν από ένα έτος, οι οφειλέτες αυτοί είναι περισσότεροι κατά 6.401 περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά όσους χρωστούν προς τον e-ΕΦΚΑ ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, υπολογίστηκαν σε 3.020, αριθμός αυξημένος κατά 189 περιπτώσεις σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, για χρέος μικρότερο των 10.000 ευρώ ανά περίπτωση, διαπιστώνεται μείωση στις κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά 320,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους ΑΦΜ των οφειλετών, καταγράφηκαν 610.879 περιπτώσεις που χρωστούν από 500 έως 10.000 ευρώ, αριθμός που έχει μειωθεί κατά 44.885 οφειλέτες σε ένα 12μηνο. Επίσης, υπάρχουν 177.543 ΑΦΜ με χρέος από 50 έως 500 ευρώ, με τον αριθμό τους να έχει μειωθεί κατά 11.345 μέσα σε ένα έτος. Βρέθηκαν, ακόμη, 122.113 οφειλέτες με χρέος μικρότερο των 50 ευρώ έκαστος. Μάλιστα, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 4.272 περιπτώσεις σε ετήσια βάση.

Οπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της έκθεσης του ΚΕΑΟ, από το ΓΠΚΒ καταγράφηκαν κατά το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς 1.513.854 οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Από την άλλη πλευρά, οι εισπράξεις δεν είναι καθόλου αμελητέες, καθώς στο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ, συνιστώντας νέο ρεκόρ από καταβολής του ΚΕΑΟ. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο, β’ τρίμηνο, είχαν εισπραχθεί 466,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πορεία των εσόδων είναι ανοδική.