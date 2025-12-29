Ηταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στις 10 Δεκεμβρίου, όταν ένας 26χρονος στην Πάτρα ήρθε αντιμέτωπος με ένα αποκρουστικό θέαμα. Μπροστά στα μάτια του, είδε μια 89χρονη να θανατώνει ένα κουτάβι, χτυπώντας το με σιδεροσωλήνα. Ο νεαρός αντέδρασε και φέρεται να πέταξε μια πέτρα στην ηλικιωμένη τραυματίζοντάς την στο πόδι. Τότε, η δεύτερη στράφηκε εναντίον του. Φέρεται ότι τον χτύπησε στο κεφάλι με τον ίδιο σιδεροσωλήνα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Οπως περιγράφεται σε σχετικά έγγραφα των διωκτικών Αρχών, που είδαν «ΤΑ ΝΕΑ», η ηλικιωμένη γυναίκα παραδέχτηκε τις πράξεις της στους αστυνομικούς, ομολογώντας μάλιστα ότι σκότωσε και δεύτερο κουτάβι. Το μακάβριο θέαμα επιβεβαίωσαν αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο.

Για τη δικηγόρο Ελενα Αρβανίτη αυτή η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η βία κατά των ζώων και κατά των ανθρώπων αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. «Αυτό δεν το λέμε απλά θεωρητικά. Εχει αποδειχθεί η σύνδεση από την επιστήμη και τη νομολογία», είπε στα «ΝΕΑ». Πριν από λίγα χρόνια, χειρίστηκε την πρώτη υπόθεση που οδήγησε σε προφυλάκιση για κατηγορίες σχετικές με κακοποίηση ζώου στη χώρα.

Το «κλειδί» στην παιδική ηλικία

Την παραπάνω σύνδεση επιβεβαιώνει και ο Νικόλαος Χρυσάκης, ειδικός γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών. Υπηρέτησε για πάνω από 35 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία και είναι εξειδικευμένος σε ζητήματα προστασίας των ζώων συντροφιάς, έχοντας γράψει και σχετικά βιβλία. «Εχουμε να κάνουμε με ένα διαχρονικό έγκλημα, που έγκειται στην επιβολή του ισχυρού ενάντια στον αδύναμο. Οταν κάποιος έχει άγρια ένστικτα απέναντι στα ζώα θα έχει πιθανότατα και μια νοσηρή συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους του», είπε στα «ΝΕΑ», τονίζοντας ότι στην Ελλάδα καθυστερήσαμε να δούμε τη συνάφεια μεταξύ της βίας στα ζώα και άλλων μορφών βίας, όπως της ενδοοικογενειακής. «Η βία κατά των ζώων είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας», συμπλήρωσε.

Για την Ε. Αρβανίτη, το «κλειδί» για την κατανόηση του φαινομένου βρίσκεται στην παιδική ηλικία. «Αν δούμε την παιδική ηλικία ανθρώπων που στρέφονται κατά κάθε λογής αδύναμων ατόμων, συχνά είχαν αρχικά στραφεί κατά ζώων», δήλωσε, σημειώνοντας πως το μόνο που χρειάζεται για να περάσει κάποιος από την κακοποίηση ζώων στη βία κατά των ανθρώπων είναι η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών, ένα φαινόμενο που, όπως λέει, παρατηρείται πλέον και στην Ελλάδα.

«Ο κακοποιητής των ζώων είναι υποψήφιος για τη διάπραξη κάθε μορφής βίας», λέει από πλευράς του ο Ν. Χρυσάκης, δίνοντας ως παραδείγματα τη βία κατά των γυναικών, των παιδιών, αλλά και των ηλικιωμένων.

Εκπαίδευση των αστυνομικών

Στα μέσα Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα πρώτα εξειδικευμένα διαδραστικά εργαστήρια κατάρτισης στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ζητήματα διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης ζώων. Ανάμεσα στους στόχους των εργαστηρίων ήταν και η ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ της βίας κατά των ζώων και των ανθρώπων. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Zero Stray Pawject. Εως σήμερα, υπολογίζεται ότι έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 2.000 αστυνομικοί σε ζητήματα σχετικά με την προστασία των ζώων και ότι πλέον υπάρχουν τουλάχιστον δύο ειδικά καταρτισμένα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε Αστυνομικό Τμήμα ανά την Επικράτεια. Σημειώνεται ότι από το 2022 λειτουργεί το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και η γραμμή 10410 για σχετικές καταγγελίες.

«Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένας κλειστός κύκλος. Είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Και η πολιτεία στέκεται πια απέναντί της», τόνισε από πλευράς του στα «ΝΕΑ» ο ειδικός γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών, Νικόλαος Χρυσάκης.