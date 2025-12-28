Το 2026 σε λίγο θα είναι εδώ! Ο νέος χρόνος προχωράει, έρχεται, πλησιάζει… επικίνδυνα. Είμαστε πανέτοιμοι να τον υποδεχθούμε με χιλιάδες πυροτεχνήματα, αστραφτερά χαμόγελα, αισιοδοξία, πίστη για κάτι καλύτερο και 2026 ολόχρυσες ευχές. Παραδοσιακά με την είσοδο του καινούργιου χρόνου οι άνθρωποι συνήθιζαν να ανοίγουν σαμπάνιες όταν εκείνος… χτυπούσε δυνατά το κουδούνι της πόρτας, στολισμένης με αστραφτερές γιρλάντες και κόκκινους βελούδινους φιόγκους. Τον καμπανίτη συνήθως «αναλαμβάνουν» να τον ανοίξουν οι άνδρες του σπιτιού. Σαμπάνιες ακριβές ή οικονομικές ανάλογα με το πορτοφόλι ή τη διάθεση του καθενός. Σαμπάνιες γαλλικές (κυρίως), κάποιες από τις οποίες είναι συνδεδεμένες με εμβληματικούς οίκους, το σινεμά, τους ανθρώπους της μόδας.

Η σαμπάνια που «υπέγραψε» ο μυθικός Καρλ Λάγκερφελντ αλλά και η σαμπάνια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πράκτορα 007. Champagne Bollinger λοιπόν. The Champagne of James Bond. Χρυσός ο «τίτλος», μαύρο το μπουκάλι όπως το μαύρο, υπέρκομψο tuxedo του λαοφιλούς πράκτορα με την υπογραφή Brioni ή Tom Ford. Πόσα, αλήθεια, μπουκάλια σαμπάνιας είχαν ανοιχτεί στη διάρκεια των γυρισμάτων του αγαπημένου πράκτορα της Αυτού Μεγαλειότητος; Πάμπολλα, είναι η αλήθεια, ο υπερπράκτωρ άνοιγε (ή του άνοιγαν) σαμπάνιες στο casino, στα parties, στο χειροποίητο deck ενός υπερπολυτελούς yacht, σε ένα σαλέ στις Ελβετικές Αλπεις ή στους πανέμορφους Δολομίτες. Ο πράκτωρ 007 παρήγγελλε οπωσδήποτε σαμπάνια πριν ή και μετά τις… καυτές ερωτικές περιπτύξεις με θεαματικά ωραίες γυναίκες, όπως η Ούρσουλα Αντρες, η Τζέιν Σέιμουρ, η Μπάρμπαρα Μπαχ, η Σοφί Μαρσό, η Χάλε Μπέρι, η ταλαντούχα γαλλικής καταγωγής Λεά Σεϊντού και η κούκλα Ανα ντε Αρμας. Ο πράκτωρ 007 άφησε εποχή στις επίσημες εμφανίσεις του, φορώντας τα πλέον καλοραμμένα tuxedos όλων των εποχών. Μαύρα, κλασικά, sur mesure ή λευκά σακάκια με μαύρο παντελόνι και μαύρο παπιγιόν. Ο τελευταίος και πλέον επιτυχημένος (ερμηνευτικά) μετά τον Σον Κόνερι ηθοποιός στον ρόλο του James Bond, Ντάνιελ Κρεγκ, ήταν αυτός ο οποίος επέλεξε να φορέσει το πιο «τολμηρό» σακάκι σε επίσημη εκδήλωση. Ενα σακάκι από βελούδο σε φούξια χρώμα. Ιδιαίτερα τη φετινή σεζόν τα βελούδινα υφάσματα δημιουργούν πολλά σμόκιν, άκρως εντυπωσιακά. Το βελούδινο ύφασμα είναι δημοφιλές για άντρες και γυναίκες. Κανένας όμως δεν φόρεσε ωραιότερα το tuxedo από τον Πιρς Μπρόσναν (ο ηθοποιός που έπαιξε τον James Bond πριν από τον Κρεγκ). Παίρνοντας έμπνευση από τις ταινίες James Bond. Επίσημα κοστούμια αλλά και φορέματα μακριά και κοντά. Ενα ύφασμα πολυτελές, κομψό, χωρίς να «φωνάζει». Το στυλ baroque επανήλθε θριαμβευτικά. Βελούδο, ακριβά ρολόγια και μυθικά κοσμήματα. Κυρίως ρουμπίνια. Happy New Year!