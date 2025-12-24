Το 2025, που μας αφήνει σε μερικά 24ωρα, ήταν μια χρονιά η οποία μόνο αδιάφορη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Στην πολιτική, την οικονομία, το περιβάλλον, τις επιστήμες, όπως και σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας άλλωστε, στη διάρκειά του συνέβησαν γεγονότα τα οποία γράφουν τη δική τους ιστορία. Αυτή την ιστορία αποτυπώνουν, με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, οι φωτογράφοι του Reuters, απαθανατίζοντας «στιγμές» οι οποίες μιλούν με τρόπο που δεν είναι σε θέση να καταφέρουν ούτε χίλιες λέξεις. Ορισμένες από αυτές, που συνδέονται με σημαντικές εξελίξεις, παρουσιάζονται σε αυτό το φωτογραφικό δισέλιδο.

Χονγκ Κονγκ

Η αγωνία και η απελπισία ζωγραφίζονται στο πρόσωπο του 71χρονου, που ζητά βοήθεια καθώς η γυναίκα του είναι εγκλωβισμένη στο φλεγόμενο συγκρότημα κατοικιών – εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 160 άνθρωποι.

Γάζα

Ενα ανθρώπινο ποτάμι μετακινούνταν επί μήνες από τη Βόρεια στη Νότια Γάζα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φρίκη, εγκλωβισμένο στη μία πλευρά από τη θάλασσα και στην άλλη από τον ισραηλινό στρατό.

Βατικανό

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου και η διαδικασία της διαδοχής του από τον Λέοντα ΙΔ’ ήταν από τα γεγονότα που σφράγισαν το 2025 – και, βεβαίως, την πορεία της Καθολικής Εκκλησίας.

Καναδάς

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο παραιτηθείς τέως πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο οποίος εδώ κουβαλά ο ίδιος την καρέκλα του στη Βουλή, βγάζει τη γλώσσα στον ίδιο του τον εαυτό.

ΗΠΑ

Αμέσως μετά την ορκωμοσία για τη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε 26 εκτελεστικά διατάγματα, τα περισσότερα από κάθε άλλο προκάτοχό του. Ηταν κι αυτό ένα από τα ρεκόρ της «χρονιάς του Τραμπ».

Ουκρανία

Η εικόνα της γυναίκας στον πάγκο του παντοπωλείου, στο Κραματόρσκ, λίγα λεπτά ύστερα από ρωσικό πλήγμα, αποτυπώνει ένα συναίσθημα που μόνο όσοι βιώνουν πόλεμο μπορούν να νιώσουν.

Βραζιλία

Δεκάδες σοροί στοιβαγμένες στους δρόμους της φαβέλας Ντο Πένια, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, έπειτα από επιδρομή των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας με στόχο καρτέλ ναρκωτικών. Ενας άλλος πόλεμος – αλλά εξίσου σκληρός.

Μεξικό

Η πεντάχρονη Ελένη ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα με την οικογένειά της, με την προσδοκία να ζητήσει άσυλο στις ΗΠΑ. Εγκλωβίστηκε όμως στα σύνορα με το Μεξικό, όπως εκατομμύρια άλλοι.

Γαλλία

Η άφιξη του γαλλικού προεδρικού αεροσκάφους στο Ανόι συνοδεύτηκε από ένα απρόοπτο: ένα χαστούκι στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν από την Πρώτη Κυρία, Μπριτζίτ, που δημιούργησε πολλούς συνειρμούς.