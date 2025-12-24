Η αλήθεια είναι πως οι μυημένοι (και υποψιασμένοι) ήταν καιρό τώρα σε τροχιά… ανακοίνωσης. Περίμεναν υπομονετικά – ως όφειλαν – τις διεργασίες, τα «τυπικά» που πάντα θέλουν τον χρόνο τους. Το έκαναν όμως εκ του ασφαλούς μιας και ήξεραν ότι η… δουλειά έχει γίνει από καιρό. Οτι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε συμφωνήσει να ανανεώσει τους όρκους του με τον Ολυμπιακό ανοίγοντας τον ορίζοντα της παραμονής του ως το καλοκαίρι του 2027. Πιο σωστά; Οτι ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τη σήμα κατατεθέν μεθοδικότητά του είχε φροντίσει με μια χειραψία να λύσει και αυτόν τον γρίφο.

Ηταν 26 Νοεμβρίου στο Φάληρο όταν οι δύο πλευρές τα βρήκαν με συνοπτικές διαδικασίες παρουσία του ατζέντη Ινιάκι Ιμπάνιεθ, στο εστιατόριο του Γ. Καραϊσκάκης. Στη νύχτα του Ολυμπιακός – Ρεάλ. Ηρθε η ανακοίνωση 22 Δεκεμβρίου σαν εορταστικό δώρο για το ερυθρόλευκο κοινό, που φυσικά και έχει τον Μέντι στην καρδιά του. Και μαζί με την ανακοίνωση ήρθε στο προσκήνιο μια φωτογραφία με τον πρόεδρο να έχει τον προπονητή στα δεξιά του και μπροστά στο τραπέζι να είναι απλωμένο το νέο συμβόλαιο. Φωτογραφία που έχει τη… δική της ιστορία. Διότι δεν τραβήχτηκε τη Δευτέρα, αλλά ακριβώς μία εβδομάδα από σήμερα, την περασμένη Τετάρτη (18/12). Μετά το τέλος της 6-0 παρτίδας Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ηρακλή.

Ηταν όλα συμφωνημένα από καιρό επαναλαμβάνουμε. Επρεπε όμως να μπουν σε ένα χαρτί. Και φυσικά να πέσουν οι υπογραφές. Κάπως έτσι κανονίστηκε μια συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας Capital στον Πειραιά. Και εκεί έπειτα από τις υπογραφές αλλά και τη φωτογραφία υπήρξε μια συνεργασία προέδρου και προπονητή. Ηταν εκεί μάλιστα και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Και φυσικά άνοιξε ο φάκελος 2026. Οι επιθυμίες του βάσκου προπονητή για το δεύτερο μισό της σεζόν. Και η «εσύ ό,τι πεις» εν λευκώ εντολή που έχει στη διάθεσή του. Αν ζήτησε μεταγραφές, είπατε; Μάλλον τότε δεν τον έχετε μάθει ακόμη καλά. Δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το υλικό και για έναν ακόμη Γενάρη ζήτησε μόνο τον… περιορισμό του.

Ναι, κάπως έτσι οριστικοποιήθηκε η μετακίνηση του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ με δανεισμό. Κάπως έτσι επανήλθε στο προσκήνιο η περίπτωση της μετακόμισης και του Ρούμπεν Βέζο που έβγαλε μισή χρονιά στο βάθος του ρόστερ. Και ίσως στην ίδια ενότητα να πρέπει να συμπεριληφθεί και η απόφαση που έστειλε τον Σταύρο Πνευμονίδη και τον Αργύρη Λιατσικούρα αποκλειστικά στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας (μέχρι νεωτέρας) που ξεκινά από την αρχή στην εποχή του Αλβάρο Ρούμπιο. Ολα αυτά σε μια συγκυρία που ο Ολυμπιακός έχει στο Κόπα Αφρικα τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο, αλλά πλέον θα έχει για δύο εβδομάδες τραυματία και τον Λορέντσο Πιρόλα.

Δεν τα «μπλέκει» όμως ο Μεντιλίμπαρ. Θεωρεί πως πλέον το rotation του είναι ξεκάθαρο. Και είναι πάντα θιασώτης της άποψης πως καμιά φορά είναι καλό να έχεις έναν παίκτη λιγότερο, από το να προκύπτει πάντα ένας περισσότερος. Με αυτή τη μέθοδο πέρυσι, για παράδειγμα, έκανε wingers τους Ροντινέι και Τσικίνιο δημιουργώντας ένα σούπερ δίδυμο δημιουργίας και ανοίγοντας χώρο στην 11άδα για τον Κοστίνια και τον Μπάμπη Κωστούλα, που διέπρεψε σε ρόλο… Νταβίντ Φουστέρ πίσω από τον σέντερ φορ. Για όσο λείψει ο Ελ Κααμπί υπάρχουν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο Μεντί Ταρέμι. Για τον Πιρόλα ο Γκουστάβο Μάντσα και ο φουριόζος πλέον Αλέξης Καλογερόπουλος (που σύντομα και αυτός θα ανανεώσει). Και αν χρειαστεί μια ανάσα αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα μπορούν να επιστρατευτούν σε ρόλο μπακ τόσο ο Κοστίνια όσο και ο Ροντινέι.

«Αρα ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει μεταγραφές» σαν να λέμε; Προφανώς όμως αυτή και αν είναι μια ερώτηση που κανείς δεν μπορεί να τολμήσει την απάντησή της. Οι μεταγραφές είναι μια σύνθετη κατάσταση στα club αυτού του επιπέδου. Υπάρχουν λίστες, παίκτες που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι, στόχοι για την επόμενη περίοδο που έχουν ήδη τσεκαριστεί κ.λπ., άρα ποιος μπορεί να προβλέψει το μέλλον; Από την άλλη οι Ερυθρόλευκοι στο ρόστερ τους έχουν μια σειρά από ποδοσφαιριστές που μπορούν ανά πάσα στιγμή να φέρουν προτάσεις, άρα ενδεχομένως και να αποχωρήσουν: αμφιβάλλει κανείς ότι αν φύγει κάποιος δεν θα αντικατασταθεί; Ας μείνουμε λοιπόν στο αυτονόητο. Και ας τα αφήσουμε τα υπόλοιπα. Στη «δεν θέλω μεταγραφική ενίσχυση» διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπως διατυπώθηκε. Και βλέπουμε μιας και ο δρόμος είναι μακρύς.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις προπονήσεις το απόγευμα της Κυριακής (28/12). Τότε ολοκληρώνεται η άδεια μιας εβδομάδας που δόθηκε από το τεχνικό τιμ. Τότε θα ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση του 2026. Τον τελικό του Super Cup στο Ηράκλειο της Κρήτης με αντίπαλο τον ΟΦΗ (3/1).

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε και φέτος στο πλευρό της Μητρόπολης Πειραιά, προσφέροντας δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης το πρωί της Τρίτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά. Εκπροσωπώντας την ΠΑΕ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, καθώς και οι Θανάσης Κουτσογούλας και Νεκτάριος Αλαφάκης, μοίρασαν δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στην εκκλησία. Παράλληλα εκ μέρους του Βαγγέλη Μαρινάκη δόθηκαν χρηματικές επιταγές στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, για την οικονομική ενίσχυση του έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς.