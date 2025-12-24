Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να γράψει και ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο «για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου» και για να πει «γιατί έφτιαξε αυτόν τον μηχανισμό του Predator», «τι ακριβώς έκανε με τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ» και «γιατί προχώρησε στη συγκάλυψη των Τεμπών». Τον κάλεσε, μάλιστα, «να προετοιμάζεται από τώρα» επειδή δεν το βλέπει να έχει τρίτη θητεία. Ξέχασε, όμως, να εξηγήσει ποιος θα πείσει το εκλογικό σώμα ότι είναι καλύτερος από τον «Κανένα».

Ρούχο

Εντάξει, δήλωσε ότι πιστεύει βαθιά στον Θεό, πως θα ήθελε να φοράνε στολή οι μαθητές στο σχολείο, ότι δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ η Αριστερά, πως δεν υπάρχει πατέρας 1 και πατέρας 2, ούτε νόμος και τάξη όπως τα φαντάζεται. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της «διαφορετικής» συνέντευξης της Αφροδίτης Λατινοπούλου σε έναν ανοιχτά γκέι χορευτή, ωστόσο, ήταν πως αν – κατά τα λεγόμενά της – ήταν ρούχο, θα ήταν λινό πουκάμισο. Θα διαφωνήσω. Θα ήταν ντουλαμάς, εθνικοπατριωτικό και άβολο.

Ιδεολογία

Η Μαρία Γρατσία είναι δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Καρυστιανού. Οταν τη ρώτησαν για την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος που θέλει να φτιάξει η εντολέας της, απάντησε πως «δεν υπάρχουν ταμπέλες οι οποίες να παραπέμπουν σε Αριστερά, Δεξιά, ούτε τέτοιου είδους ουσιαστικά περιοριστικές προσεγγίσεις», επειδή το μόνο κίνητρο «είναι το κοινό καλό, ο εντοπισμός των προβλημάτων η ανάδειξη αυτών, η διαφάνεια και η επίλυσή τους». Οι λύσεις στα προβλήματα, πάντως, έχουν ιδεολογικό πρόσημο είτε το παραδέχονται οι εμπνευστές τους είτε όχι.

Αποψη

Ενοχλήθηκε ο Θάνος Πλεύρης επειδή ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε την άποψή του (την οποία διατυμπάνισε με αφορμή το ρέιβ πάρτι έξω από εκκλησία) ακροδεξιά και σκοταδιστική. Οπότε έσπευσε να επισημάνει ότι εκφράστηκε από πολύ κόσμο, όχι μόνο από εκείνον. Μα δεν χρειαζόταν να επιβεβαιώσει πως τη διατύπωσε δημόσια ευελπιστώντας να βουτήξει στην εκλογική δεξαμενή των υπερσυντηρητικών πολιτών. Ηταν τόσο προφανές ώστε κανείς δεν αναρωτήθηκε ούτε για μια στιγμή μήπως τα φαινόμενα απατούν.