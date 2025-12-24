Ο μικρός κρυστάλλινος χιονάνθρωπος με λεπτομέρειες από χρυσό, κόκκινο, πράσινο, κρέμεται από μία αλυσίδα. Ανήκει στα ωραιότερα παντατίφ που κυκλοφορούν διεθνώς. Ετσι για γούρι ο μικροσκοπικός snowman. Δίνει χαρά, είναι πανέμορφος και φέρει την υπογραφή του εμβληματικού οίκου Tiffany’s.

Τι μας θυμίζει το Tiffany’s εκτός από τα υπέροχα κοσμήματα και αντικείμενα σε ένα tres chic γαλάζιο φόντο; Ιδιαίτερα αυτό στην Πέμπτη Λεωφόρο, δίπλα στη χρυσοποίκιλτη είσοδο του μεγαλειώδους ουρανοξύστη του Ντόναλντ Τραμπ;

Σίγουρα τη σκηνή από την ταινία (ένα κινηματογραφικό αριστούργημα) «Breakfast at Tiffany’s» με την υπέρκομψη Οντρεϊ Χέπμπορν με εκείνο το σούπερ μαύρο φόρεμα, τις πέρλες, τα γυαλιά, να κοιτάζει τη βιτρίνα του ιστορικού οίκου. Η σκηνή έγραψε πραγματικά ιστορία στον χώρο του σινεμά και η πρωταγωνίστρια Οντρεϊ στον κόσμο της μόδας.

Επιστρέφουμε στην Αθήνα και κατηφορίζουμε down town. Εκεί όπου συναντήσαμε μία διεθνή προσωπικότητα του Fashion World. Η JJ Martin, δημιουργός του παγκόσμιου φαινομένου της μόδας, La DoubleJ, βρέθηκε για δύο μέρες στην πόλη καλεσμένη της Creative Director και co-owner του Luisa World, Αναστασίας Τσουρεκά, για να μας συστήσει από κοντά τον κόσμο της – έναν κόσμο γεμάτο χρώμα, χαρά, πνευματικότητα και θηλυκή ενέργεια.