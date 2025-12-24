Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, ύψους 124.212.327,30 ευρώ σε 1.168.945 δικαιούχους.

Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δήλωσαν οι δικαιούχοι στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα και σε 867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε η προκαταβολή για τις αιτήσεις που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, 31.278.420,17 ευρώ σε 310.773 δικαιούχους. Για το πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα καταβλήθηκε το ποσό των 92.933.907,13 ευρώ σε 858.172 δικαιούχους. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521. Τηλεφωνικά: στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 07.00 έως 20.00. Και Ψηφιακά: στο my1521 όλο το εικοσιτετράωρο καθημερινά, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση.