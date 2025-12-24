Το IRIS έχει μπει πλέον και στα φυσικά καταστήματα, καταγράφοντας περίπου 100.000 συναλλαγές συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, δηλαδή από την αρχή της εφαρμογής της υποχρέωσης των καταστηματαρχών να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS Commerce.

Η χρήση του όμως δεν έχει ακόμα «αγκαλιαστεί» από τους περισσότερους καταναλωτές, αφού είναι λιγότερο διαισθητική από τη χρήση κάρτας ή μετρητών: ο πελάτης πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή mobile banking με τους κωδικούς ή τα βιομετρικά στοιχεία του, να σκανάρει τον κωδικό QR και να επιβεβαιώσει (μία ή και δύο φορές) τη συναλλαγή.

Οπως επισήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ (που παρέχει το IRIS) Σταυρούλα Καμπουρίδου σε πρόσφατη εκδήλωση, το μεγάλο στοίχημα είναι να αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών και οι πληρωμές στο κατάστημα μέσω IRIS να γίνουν πρώτη επιλογή, όπως έχει συμβεί στις ανταλλαγές χρημάτων μεταξύ φίλων (IRIS Ρ2Ρ). Το σχέδιο για την υιοθέτησή του από τους καταναλωτές αποτελείται από τρία σημεία: Σε πρώτο χρόνο, οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν τις εφαρμογές mobile banking τους και να δίνουν την επιλογή πληρωμής με κωδικό QR (δηλαδή με IRIS) στην αρχική οθόνη. Το συγκεκριμένο «μέτρο» έχει ήδη συμφωνηθεί και εφαρμόζεται από δύο μεγάλες τράπεζες, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε δεύτερο χρόνο, το IRIS αναμένεται να ενταχθεί στα προγράμματα επιβράβευσης πελατών των τραπεζών: €πιστροφή της Eurobank, Yellow της Πειραιώς, Bonus της Alpha Bank και Go for More της Εθνικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική συζήτηση έχει ήδη ανοίξει και αμφότερες οι πλευρές βλέπουν θετικά αυτήν την προοπτική. Μια τέτοια κίνηση θα ενθάρρυνε τους καταναλωτές να πληρώνουν μέσω του IRIS, αφού για την ώρα κερδίζουν «πόντους» (άρα και χρήματα) μόνο για τη χρήση κάρτας.

Τρίτον, η ΔΙΑΣ επεξεργάζεται το σενάριο να κάνει μια μηνιαία κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν αυτόματα όσοι πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS, με έναν τυχερό να λαμβάνει ένα ποσό (της τάξεως των 1.000 ευρώ) στον τραπεζικό του λογαριασμό ως δώρο επιβράβευσης – μέσω IRIS βεβαίως.

Οπως τονίζει μιλώντας στα «ΝΕΑ» η Σταυρούλα Καμπουρίδου, οι έμποροι έχουν κάθε λόγο να υποστηρίξουν το IRIS, αφού πρώτον, η προμήθεια που διακρατάται στη συναλλαγή είναι μικρότερη από αυτήν των καρτών, και δεύτερον, τα χρήματα πιστώνονται άμεσα στον λογαριασμό της επιχείρησης, σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.