Ο Ολυμπιακός και το πόλο είχαν την τιμητική τους στη χθεσινή 72η τελετή βραβείων του ΠΣΑΤ για τους κορυφαίους του 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Οι Ερυθρόλευκοι, που έκλεισαν 100 χρόνια ζωής, είχαν πολλαπλές βραβεύσεις τόσο της ΠΑΕ και του ιδιοκτήτη της Βαγγέλη Μαρινάκη, για την πολυετή προσφορά του στον αθλητισμό, του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και του προέδρου του Μιχάλη Κουντούρη για τα 100 χρόνια και το γεγονός ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης και της ΚΑΕ Ολυμπιακού και των αδελφών Αγγελόπουλων για την προσφορά τους στο μπάσκετ και στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της χρονιάς, η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια και η Εθνική πόλο των γυναικών κορυφαία ομάδα για το 2025 με τον προπονητή τους Χάρη Παυλίδη να παίρνει και το βραβείο του κορυφαίου προπονητή.

Ο Νάσος Γκαβέλας και η Δήμητρα Κοροκίδα κορυφαίοι αθλητής και αθλήτρια ΑμεΑ και η Εθνική μπάσκετ κωφών κορυφαία ομάδα. Ξεχωριστή στιγμή και η βράβευση του ΟΦΗ που επίσης κλείνει τα 100 χρόνια ζωής.

Εκατονταετής…

«Χαρά και τιμή να είμαστε οι οικοδεσπότες του χώρου. Πολιτισμός και αθλητισμός πάνε παρέα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και τον κ. Μαρινάκη που στηρίζει διαχρονικά τον αθλητισμό» τόνισε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ως οικοδεσπότης, καθώς η εκδήλωση έγινε στον εμβληματικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, την ώρα που έδινε το βραβείο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός στον αντιπρόεδρο Κώστα Καραπαπά ο οποίος δήλωσε: «Ο κ. Μαρινάκης πάντα μιλάει με έργα και είναι κοντά σε αθλητές και ομάδες. Ευχαριστούμε για την τιμή. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη και ακολουθούν η Μπαρτσελόνα και η Μπενφίκα. Οποιος έχει γεννηθεί Ολυμπιακός είναι πάντα ευτυχισμένος και πάντα χαμογελαστός, αυτό ευχόμαστε σε όλους τους φίλους της ομάδας: να παραμένουν πάντα ευτυχισμένοι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρόεδρο της ΠΑΕ απονεμήθηκε αυτή η ειδική τιμητική διάκριση για την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του στον ελληνικό Αθλητισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή» στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες 2028, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη, ενώ παράλληλα ενισχύει την προετοιμασία της πρωταθλήτριας ιστιοπλοΐας, Αφροδίτης Ζέγκερς. Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται να προστεθούν στη σταθερή υλική ενίσχυση που παρέχεται εκ μέρους του στις Εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης, καθώς και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Το βραβείο του Ερασιτέχνη παρέλαβε ο γενικός γραμματέας του συλλόγου Δημήτρης Νάκος, που χαρακτήρισε μητέρα και πατέρα του λόχου τον Ερασιτέχνη.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι παρέλαβαν το βραβείο της ΚΑΕ με τον Παναγιώτη να επισημαίνει: «Πάντα το κριτήριό μας ήταν το μεγαλείο του Ολυμπιακού και έτσι θα συνεχίσουμε», ενώ ο Γιώργος πρόσθεσε: «Πολύ ξεχωριστό ότι στα 100 χρόνια κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, και επιτεύχθηκε η συμφωνία με την παραχώρηση του ΣΕΦ και πολύ σύντομα ο Ολυμπιακός θα μπει στο σπίτι του, αυτό που του αξίζει».

Ο Εμμανουήλ Καραλής θυμήθηκε ότι πριν από 10 χρόνια είχε βραβευτεί ως ο καλύτερος ανερχόμενος αθλητής και τώρα ως κορυφαίος και υποσχέθηκε ακόμα υψηλότερες πτήσεις, ενώ η Ελευθερία Πλευρίτου όπως και ο Χάρης Παυλίδης υπενθύμισαν ότι η ατομική τους διάκριση αξίζει εξίσου και σε όλες τις παίκτριες της κορυφαίας ομάδας της χρονιάς της Εθνικής πόλο. Μάλιστα ο τεχνικός της Εθνικής μας πήρε το βραβείο από τον μεγάλο Παναγιώτη Γιαννάκη τον οποίο θαύμαζε ως πιτσιρικάς από τις εξέδρες του Αλεξάνδρειου να μεγαλουργεί με τη φανέλα του Αρη.

Οι «παγκόσμιοι»

Ο ΠΣΑΤ έδωσε ειδική τιμητική βράβευση ανεξάρτητα από ψηφοφορίες, στους παγκόσμιους πρωταθλητές και στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2025. Τιμήθηκαν έτσι και οι παλαιστές Γιώργος Κουγιουμτσίδης (παγκόσμιος πρωταθλητής), Νταουρέν Κουρουγκλίεφ (πρωταθλητής Ευρώπης), Μαρία Πρεβολαράκη (πρωταθλήτρια Ευρώπης), η σκοποβόλος Εμμανουέλα Κατζουράκη (πρωταθλήτρια Ευρώπης), ο κωπηλάτης Στέφανος Ντούσκος (παγκόσμιος πρωταθλητής) αλλά και οι Εθνικές ομάδες πόλο (3η στον κόσμο) και μπάσκετ (3η στην Ευρώπη).

Επίσης υπήρξαν οι ειδικές βραβεύσεις, τα έπαθλα ανερχόμενων ταλέντων στον 13χρονο τενίστα Ραφαήλ Παγώνη, στη 16χρονη αθλήτρια της ξιφασκίας Αλίνα Κουρούση και στον 17χρονο αθλητή του τάε κβον ντο Αριστείδη Νικόλαο Ψαρρό.

Αλλά και αυτά του ευ αγωνίζεσθαι (στους Γιάννη Αναστασίου και Γιάννη Πετράκη, τον πρώην και τον νυν προπονητή του Παναιτωλικού) και της κοινωνικής προσφοράς στην οικογένεια Γιώργου Γεωργίου.

Τέλος, βραβεύτηκε ο Αντώνης Νάτσιος για την πολύπλευρη συγγραφική του δραστηριότητα σε θέματα Ολυμπισμού και η Περιφέρεια της Κρήτης και ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης για την εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος «Ζωή».

Ο Ισίδωρος Κούβελος

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος χαιρέτησε τους αθλητές και τις αθλήτριες και αποχώρησε πριν αρχίσει η εκδήλωση καθώς δεν επιλέχθηκε, αν και πρόεδρος του κορυφαίου αθλητικού θεσμού της χώρας, να κάνει μία από τις τρεις κορυφαίες βραβεύσεις.

«Δεν σεβάστηκαν πρώτα απ’ όλα την ΕΟΕ, τον κορυφαίο θεσμό αθλητισμού της χώρας, συνεπώς δεν τους σέβομαι ούτε εγώ», τόνισε ο Ισίδωρος Κούβελος στα «ΝΕΑ».