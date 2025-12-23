Ηταν γνωστό και, χθες, έγινε πράξη. Αναφέρομαι στην αναδιάταξη που ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου σε επίπεδο γενικών γραμματέων ενόψει του ορόσημου της εθνικής κάλπης του 2027, καθώς αρκετοί εξ αυτών θα δώσουν τη μάχη του σταυρού. Μπροστά στην τελευταία προθεσμία και προκειμένου να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος στον (Β3) Νότιο Τομέα Αθηνών βρέθηκε, για παράδειγμα, ο τέως γενικός γραμματέας Ερευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, τη θέση του οποίου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής. Αντίστοιχα, τη θέση του τέως γενικού γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιου Τσιούρα που θα πολιτευτεί στην Α’ Θεσσαλονίκης ανέλαβε η Αντιγόνη Γιαννακάκη. Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η αντικατάσταση ήταν διπλή αφού ο τέως γ.γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης παραιτήθηκε για να είναι υποψήφιος στη Σάμο, και για τη θέση του επελέγη η Κωνσταντίνα Παπακώστα, ενώ για τον γ.γ. Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο Δημήτριο Γλυμή που θα «κατέβει» στη Φωκίδα ορίστηκε αντικαταστάτης ο Σπυρίδων Σταθούλης. Αλλαγές ωστόσο ανακοινώθηκαν στο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όπου ανέλαβε γ.γ. Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής ο Απόστολος Κασάπης στη θέση του ήδη παραιτηθέντος Γεώργιου Χριστόπουλου, και στο Ανάπτυξης όπου στη θέση του γ.γ. Εμπορίου τοποθετήθηκε ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας. Στο πλαίσιο των χθεσινών αντικαταστάσεων, ανακοινώθηκε επίσης το όνομα του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους ως υποψήφιου στην Α’ Ανατολικής Αττικής καθώς και το όνομα του συνεργάτη στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα κατέβει στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Πυρά Γιώργου για την έφοδο της ΑΑΔΕ

Συνέχεια στην υπόθεση του αιφνιδιαστικού ελέγχου της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δόθηκε χθες μέσω ηχηρής ανακοίνωσης από πλευράς Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος, με αφορμή το γεγονός, εκτόξευσε βέλη εναντίον της ΝΔ περιγράφοντας την έφοδο όχι ως ένα «τυχαίο περιστατικό» αλλά ως «σύμπτωμα μιας βαθύτερης και ανησυχητικής παθογένειεας» και κάνοντας λόγο για «σταδιακή υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου». Οπως εξήγησε ο πρώην πρωθυπουργός, η ισονομία και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία καταρρέουν όταν οι θεσμοί που οφείλουν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον «χρησιμοποιούνται επιλεκτικά» – «με αυστηρότητα απέναντι στους αδύναμους και επιείκεια απέναντι στους ισχυρούς». Ο ίδιος θύμισε τις ρητές προειδοποιήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρώπης «για την αντίληψη αυτή και την πρακτική της ΝΔ» που, όπως σημειώνει, αφορά «υποκλοπές, πιέσεις στους θεσμούς και χειραγώγηση ανεξαρτήτων αρχών» που με τη σειρά τους συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε πως δεν πρόκειται για «διοικητικές αστοχίες» αλλά για «πολιτικές επιλογές» που μετατρέπουν το κράτος από «εγγυητή δικαιωμάτων» σε «αυταρχικό μηχανισμό επιβολής κομματικών προτεραιοτήτων».

«Χτύπημα» Καρυστιανού

Νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού είχε προβεί σε δεύτερη σχετική ανάρτηση μέσω της οποίας πραγματοποίησε ευθεία επίθεση στον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον οποίο και κάλεσε εκ νέου να απαντήσει στους λόγους προτεραιοποίησης του συγκεκριμένου ελέγχου. Η ίδια έκανε λόγο για αντισυνταγματικό νόμο αναφερόμενη στον 4389/2016 και συγκεκριμένα στο άρθρο 33 που, όπως τόνισε, προβλέπει «το ακαταδίωκτο» – άρα «ατιμωρησία» – του διοικητή και των μελών της ΑΑΔΕ «για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους».

Αντεπίθεση Μαρινάκη

Στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού απάντησε μέσω της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας πως αφενός ο νόμος στον οποίο αναφέρθηκε η ίδια (σημειώνοντας πως «το ΣΥΣΤΗΜΑ έχει φροντίσει» για ακαταδίωκτο) είναι του 2016 και, αφετέρου, πως δεν προβλέπει «κανένα ακαταδίωκτο». «Αρα η ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως «οι άνθρωποι αυτοί διώκονται κανονικά» καθώς επίσης πως «δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων “δύο ταχυτήτων”».

«Δεν σηκώθηκε από τη Σούδα»

Στο χθεσινό «μπρίφινγκ», επιπλέον, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις που αφορούσαν το κατά πόσο το ουκρανικό drone που έπληξε την Παρασκευή ρωσικό τάνκερ σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κρήτης απογειώθηκε από τη Σούδα ή χρησιμοποίησε το ελληνικό FIR. Στρατιωτικές πηγές, ωστόσο, απάντησαν στα «ΝΕΑ» πως δεν προκύπτει από κάπου πως το ουκρανικό drone διήλθε μέσω του εθνικού εναέριου χώρου ενώ για το ίδιο το πλήγμα, τόνισαν πως δεν υπήρξε αίτημα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για συνδρομή από το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Διάσωσης. Αυτό που εικάζουν οι ίδιες πηγές όσον αφορά το ουκρανικό drone είναι πως απογειώθηκε από κάποιο πλοίο και, όπως επεσήμαναν, «σε καμία περίπτωση από τη Σούδα».