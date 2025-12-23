Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε χθες τις άδειες για πέντε μεγάλης κλίμακας υπεράκτια αιολικά έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για ανησυχίες αναφορικά με την εθνική ασφάλεια. Το αποτέλεσμα ήταν οι μετοχές των υπεράκτιων εταιρειών αιολικής ενέργειας να υποχωρήσουν σημαντικά. Η νέα αυτή απόφαση αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα για τους κατασκευαστές υπεράκτιων αιολικών έργων, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες επιθέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θεωρεί τις ανεμογεννήτριες άσχημες, δαπανηρές και αναποτελεσματικές. Οι μετοχές της δανέζικης ενεργειακής εταιρείας Orsted, η οποία κατέχει δύο από τα επηρεαζόμενα έργα, υποχωρούσαν περισσότερο από 12%. Υποχώρηση κατέγραφαν και μετοχές άλλων εταιρειών όπως η Dominion και η Equinor. Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως το Πεντάγωνο εξέφρασε ανησυχίες ότι η κίνηση μεγάλων πτερυγίων ανεμογεννητριών για υπεράκτια αιολικά έργα, καθώς και οι πύργοι υψηλής ανακλαστικότητας των έργων αυτών, προκαλούν παρεμβολές στα ραντάρ που μπορούν να δυσκολέψουν τον στρατό να εντοπίσει απειλές. Η αναστολή θα επηρεάσει τα έργα Revolution Wind και Sunrise Wind της Orsted, το έργο Vineyard Wind 1 της Avangrid και της Copenhagen Infrastructure Partners, το Coastal Virginia Offshore Wind της Dominion Energy και το έργο Empire Wind 1 της Equinor, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εξίσωση Στουρνάρα στην αγορά εργασίας

Η ομιλία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο 4ο Εργασιακό Συνέδριο MD Forum αναδεικνύει την τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτη για την αγορά εργασίας αλλά και ως δομική πρόκληση για την οικονομία και τους θεσμούς. Προειδοποιεί για αυξανόμενη «στενότητα» στην αγορά, με εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων εργατικού δυναμικού και έντονες δυσκολίες προσλήψεων για τις επιχειρήσεις. Εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται πάνω από τον πληθωρισμό, προειδοποιώντας ότι οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα, ώστε να μην ανατροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό και πλήξουν την ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη πλευρά η GenAI διαφοροποιείται από προηγούμενα κύματα αυτοματοποίησης ως προς την ταχύτητα διάδοσης, το εύρος εφαρμογών και το γεγονός ότι «ανεβαίνει» στην κλίμακα δεξιοτήτων, αγγίζοντας ακόμη και σύνθετα γνωστικά επαγγέλματα. Ο Γιάννης Στουρνάρας μιλά για «ιστορική καμπή», όπου η ανθρώπινη δημιουργικότητα συναντά την τεχνολογική υπέρβαση και η AI γίνεται δύναμη που αναπλάθει τον τρόπο παραγωγής αξίας.

Αίτημα €1,17 δισ. στην ΕΕ για το ΤΑΑ

Διπλό αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,17 δισ. ευρώ υπέβαλε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο αφορά συνολικά 26 ορόσημα και στόχους. Η χώρα μας αιτήθηκε την εκταμίευση 883,9 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεων για την εκπλήρωση 22 οροσήμων και 293,8 εκατ. ευρώ δανείων μέσω τεσσάρων οροσήμων. Εως σήμερα η χώρα έχει εισπράξει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης 23,4 δισ. ευρώ.

«Πυρετός το σαββατόβραδο»

Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αττικής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για επιχείρηση στην περιοχή του Κεραμεικού, την οποία επισκέφθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το σαββατόβραδο». Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών – κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές – δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.

Διασύνδεση Κορίνθου – Κω

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια της διασύνδεσης Κορίνθου – Κω προχωρεί ο ΑΔΜΗΕ. Με την ηλεκτρική διασύνδεση θα ενσωματωθούν τα Δωδεκάνησα στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο προϋπολογισμός για το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ. Η διασύνδεση Κορίνθου – Κω θα επιτρέψει, στη συνέχεια, την ενσωμάτωση της Ρόδου και της Καρπάθου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Πληρωμές €2,4 εκατ.

Στην 5η κατανομή για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ύψους 2,4 εκατ. ευρώ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την κατανομή αυτή δόθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Προβληματισμός

To έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 10μηνο μειώθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 8,1 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα δεν μειώθηκε επειδή αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αλλά επειδή η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών.

Αλλαγές

Στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) τοποθέτησε χθες η διοίκηση του Υπερταμείου τον Αντώνη Κεραστάρη. Με πολυετή εμπειρία σε μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς ομίλους, ο Αντ. Κεραστάρης έρχεται να αντικαταστήσει στη θέση αυτή τον Γιώργο Σπηλιόπουλο, του οποίου η τριετής θητεία στον ΟΑΣΑ ολοκληρώθηκε.