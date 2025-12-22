«Λάθη έχω κάνει σίγουρα, συχνά μετανιώνω για το ότι δεν μίλησα νωρίτερα δημόσια για τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου, επειδή προτεραιότητα είχε για μένα πάντα η ηρεμία και η εικόνα του κόμματός μας. Δεν ήταν προσωπική μου επιδίωξη, αλλά ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα αν είχα βάλει υποψηφιότητα από το καλοκαίρι του 2023». Τάδε έφη Σωκράτης Φάμελλος. Πώς το λέει το κατά Ματθαίον; Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης;

Σοφοί

Σύμφωνα με τη Μαρία Καρυστιανού, το «κίνημα οργανώνεται». Μια «επιτροπή σοφών» ήδη εργάζεται για τη σωτηρία της πατρίδας, ετοιμάζοντας τις προτάσεις του σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η παιδεία, η οικονομία κι η υγεία. Στοιχηματίζω ότι πολύς κόσμος στο κομματικό σύστημα τις περιμένει με αγωνία. Για να αρχίσει επιτέλους να κρίνει την πρόεδρο του Συλλόγου Τέμπη 2023 πολιτικά χωρίς φόβο – αφού είναι πάντα πιο εύκολο να κάνεις «διάλογο» με κάποιον που σου μοιάζει σε κάτι.

Απουσία

Η απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία συζητείτο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, προκάλεσε έναν καβγά του γαλάζιου Καιρίδη με τον υφυπουργό του, που ήταν εκεί, αλλά και πολλές ειρωνείες από αντιπολιτευόμενους. Ο δε συριζαίος Γιαννούλης έφερε το σχέδιο νόμου ως παράδειγμα των κυβερνητικών ευθυνών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και εξίμισι χρόνια οι πολίτες. Περίεργο. Εγώ νόμιζα ότι οι αριστεροί αγαπούν τον πιο επίμονο νεοδημοκράτη δελφίνο.

Μηνύματα

Στην ετήσια συνέντευξη Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν η Ρωσία μαθαίνει τι σκέφτεται ο τσάρος. Τα ελάχιστα μηνύματα που ξέφυγαν από τους λογοκριτές και εμφανίστηκαν για λίγο στις τηλεοπτικές οθόνες δίνουν μια ιδέα και για το τι σκέφτονται οι Ρώσοι για εκείνον. Ενας έγραψε «πώς μπορώ να βοηθήσω τη Ρωσία να γίνει αυτοκρατορία;», ενώ ένας άλλος «Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, είναι Παρασκευή, μπορούμε να πάμε για μπίρες;». Βέβαια, παραμένει ασαφές αν το Κρεμλίνο τα αφήνει επίτηδες να παίξουν – προκειμένου να δίνει μια επίφαση δημοκρατικότητας στη διαδικασία.