Χωρίς σταματημό είναι οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη και τη Γαύδο τις τελευταίες ημέρες. Με… σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες – παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα –, βάρκες εντοπίζονται η μία μετά την άλλη από τις λιμενικές Αρχές να προσεγγίζουν τις ελληνικές ακτές στα νότια της χώρας. Μετά τους 789 αλλοδαπούς, οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη μέσα σε μία μόλις ημέρα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, οι λιμενικοί έχουν κληθεί να παρέχουν συνδρομή και σε άλλα περιστατικά. Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Παρασκευής διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου 539 πρόσφυγες και μετανάστες – σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού –, οι οποίοι, στοιβαγμένοι στο αλιευτικό σκάφος, είχαν αποπλεύσει από την περιοχή Τομπρούκ Λιβύης το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, έχοντας καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 και 5.000 δολαρίων για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το βράδυ της Παρασκευής, πάντως, μέχρι και τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αφίχθησαν συνολικά 300 υπήκοοι τρίτων χωρών, ανεβάζοντας κι άλλο τον συνολικό αριθμό των ατόμων που μπήκαν παράτυπα στην περιοχή της Κρήτης το 2025, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, ξεπερνά τις 19.000.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου οι λιμενικές Αρχές εντόπισαν λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στην περιοχή έσπευσε ένα πλοίο της δύναμης Frontex, που εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 36 αλλοδαπούς (34 άνδρες και 2 ανήλικοι), οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου και στη συνέχεια, συνοδεία στελεχών Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Βάσει των μαρτυριών των ίδιων των επιβαινόντων, η λέμβος ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης από την περιοχή Μουσαΐντ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά μεταξύ 12.000 και 13.000 δηναρίων Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Με λίγα λεπτά διαφορά, συναγερμός σήμανε στις Αρχές για νέο περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή 23 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα πλοίο της δύναμης Frontex, το οποίο εντόπισε μια ξύλινη λέμβο και περισυνέλεξε τους 76 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου και στη συνέχεια σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου, μέχρι την τοποθέτησή τους στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Την ίδια στιγμή, η μεταναστευτική πίεση έχει μεταφερθεί όλο και ανατολικότερα στο νησί κι απόδειξη είναι οι συνεχείς αφίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το βράδυ του Σαββάτου, λιμενικοί εντόπισαν 60 αλλοδαπούς στην παραλία Σαρίκαμπος Μύρτου Ιεράπετρας. Οι 58 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με λεωφορείο του δήμου σε προσωρινό χώρο φύλαξης, ενώ μία γυναίκα και το βρέφος της μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για παροχή ιατρικής περίθαλψης.