Δεν έχουν τέλος οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη, καθώς νωρίτερα σήμερα Κυριακή (21/12) πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ με τη συνδρομή δυνάμεων της FRONTEX.

Στην πρώτη επιχείρηση, σκάφος της FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 114 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στη δεύτερη επιχείρηση, αεροσκάφος της FRONTEX εντόπισε 28 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Ακολούθησε μεταφορά τους στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, με τη συνοδεία σκάφους της FRONTEX.

Οι διαδικασίες έχουν κινηθεί, ώστε όλοι να μεταφερθούν στην Αγυιά στα Χανιά για φιλοξενία. Όπως σημειώνει το kriti360.gr, να σημειωθεί πως ήδη στην Αγυιά φιλοξενούνται 298 άτομα από προηγούμενες αφίξεις, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Χανίων.

Με τις σημερινές αφίξεις, αύριο θα ξεπεράσουν τα 500 άτομα, με τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα με τα πλοία της γραμμής να μην είναι εύκολη υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Για τον λόγο αυτόν σήμερα το απόγευμα έφτασε στο Ρέθυμνο το πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ανοικτής θαλάσσης, το οποίο θα μεταφέρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 300 άτομα, από τους 539 που φιλοξενούνται τις τελευταίες ημέρες στην Κιτρένωση Ρεθύμνου.

Φέτος τα περιστατικά έχουν ξεπεράσει τα 340 και ο αριθμός των μεταναστών ξεπερνά ήδη τις 19.500.