Δεν έχουν τέλος οι αφίξεις σκαφών διακινητών μεταναστών στην Κρήτη, θέτοντας το Λιμενικό σε κατάσταση συναγερμού.

Το βράδυ της Πέμπτης (18/12) μέσα σε λίγη ώρα το Λιμενικό προχώρησε σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών. Στην πρώτη περίπτωση σκάφος με 37 μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει νότια των Καλών Λιμένων. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσής τους. Οι περισσότεροί από τους αλλοδαπούς ήταν άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονταν τρεις γυναίκες και ένα κορίτσι 10 ετών.

Η δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε λίγη ώρα αργότερα στα νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στην Καραβόβρυση. Μεταξύ των 53 επιβαινόντων ήταν πέντε γυναίκες, εκ των οποίων μάλιστα η μία είναι και έγκυος, καθώς επίσης κι ένα μωρό περίπου 12 μηνών.