Ασταμάτητες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με εκατοντάδες ανθρώπους να φτάνουν στα νότια παράλια του νησιού τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, νοτιοανατολικά της Γαύδου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή επιχείρηση διάσωσης 539 αλλοδαπών. Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε άνδρες από την Αίγυπτο, ηλικίας 20 έως 35 ετών, οι οποίοι φέρονται ως διακινητές.

Οι διασωθέντες είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας ποσά μεταξύ 3.000 και 5.000 δολαρίων για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις που αφορούν την παράνομη είσοδο στη χώρα και τη διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Νέες επιχειρήσεις νότια της Γαύδου

Την Πέμπτη το βράδυ, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 80 επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, επίσης νότια της Γαύδου. Συνελήφθη ένας 27χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη έναντι χρηματικής αμοιβής. Την υπόθεση ερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Επιπλέον, στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου εντοπίστηκαν 58 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθη ένας 25χρονος Σουδανός, επίσης ως διακινητής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία των εμπλεκομένων.

Νέα διάσωση ανοιχτά της Ιεράπετρας

Τα ξημερώματα της Κυριακής, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας για λέμβο με μετανάστες σε κίνδυνο, 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και περισυνέλεξε 35 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα κυκλώματα διακίνησης έχουν ευρύτερη δράση ή συνεργασίες με άλλες οργανωμένες ομάδες.