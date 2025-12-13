Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση 24 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της δύναμης FRONTEX, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου. Οι διασωθέντες εντοπίστηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.