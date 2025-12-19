Αν και η ονομασία του προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «Άξιος», ο έγκριτος αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είναι συνώνυμος της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Με έδρα το Αρλινγκτον της Βιρτζίνια, ιδρύθηκε το 2016 από τρεις δημοσιογράφους που προηγουμένως εργάζονταν στο Politico: τους Τζιμ ΒάντεΧάι, Μάικ Αλεν και Ρόι Σβαρτς. Από την αρχή, επένδυσαν στο «στοίχημα» της άμεσης και ουσιαστικής ενημέρωσης, με ταχύτητα και σαφήνεια. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιστότοπου είναι το «Smart Brevity», η «έξυπνη συντομία»: μικρά κείμενα, με σύντομες παραγράφους ή bullet points, που επιτρέπουν στον αναγνώστη να ενημερωθεί σε ελάχιστο χρόνο, συνοδεία ενοτήτων και συνδέσμων (links) που εξηγούν τη σημασία και τις προεκτάσεις της είδησης. Περιγράφοντας το αρχικό του όραμα για το Axios, o ΒάντεΧάι είχε πει ότι ήθελε ένα «μείγμα μεταξύ του Economist και του Twitter».

Σήμερα, ο πρωτοποριακός ειδησεογραφικός ιστότοπος αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης για θέματα αμερικανικής πολιτικής και διεθνούς διπλωματίας, τεχνολογίας, οικονομίας κ.ά. Παράλληλα, μέσω του Axios Local, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο τοπικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ, επιχειρώντας να καλύψει το κενό που άφησε το κλείσιμο τοπικών εφημερίδων. Μετά δε την εξαγορά του από τον αμερικανικό επιχειρηματικό κολοσσό Cox Enterprises το 2022 (έναντι 525 εκατ. δολαρίων), το Axios επεκτείνει την κατά τόπους παρουσία του και την τεχνολογική επιρροή του. Από τις αρχές του 2025 συνεργάζεται με την OpenAI, «στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για την κοινή χρήση περιεχομένου και τεχνολογίας», με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να χρηματοδοτεί απευθείας τέσσερις νέες αίθουσες σύνταξης σε ισάριθμες αμερικανικές πόλεις: στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια, το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, το Μπόλντερ του Κολοράντο και το Χάντσβιλ της Αλαμπάμα.

Για το 2026 – έτος κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ – στόχος του Axios και της Cox Enterprises είναι η επέκταση αυτού του τοπικά εστιασμένου δικτύου σε συνολικά 100 πόλεις των ΗΠΑ, με μεγαλύτερη ενσωμάτωση της AI, σε μια χρονιά που ειδικοί προβλέπουν ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα αρχίσουν να δημιουργούν ή να εξαγοράζουν ειδησεογραφικά δίκτυα. Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα τον περασμένο μήνα, το Axios έχει είχε ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο εσόδων. «Πρέπει να κρατήσουμε το πόδι στο γκάζι» έγραψε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Τζιμ ΒάντεΧάι.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, το Axios έχει επίσης αναδιαρθρωθεί, προχωρώντας στις πρώτες απολύσεις στην ιστορία του, το 2024. Επηρέασαν τότε περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού του. Ως αιτιολογία αναφέρθηκαν οι «τεκτονικές αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης, την τεχνολογία και τις ανάγκες/συνήθειες των αναγνωστών». Τον περασμένο Νοέμβριο, το Μέσο κατήργησε επιπλέον 19 θέσεις από τα τμήματα προϊόντος, τεχνολογίας και σχεδιασμού. «Πρόκειται για μια δύσκολη, αλλά απαραίτητη, κίνηση για να ανταποκριθούμε στην εξελισσόμενη τεχνολογική στρατηγική μας» ανέφερε ο ΒάντεΧάι.

Τρία χρόνια εν τω μεταξύ μετά την εξαγορά του Axios από την Cox, αρχίζουν να κυκλοφορούν σενάρια και για πιθανό κενό ηγεσίας. Η αρχική συμφωνία περιλάμβανε οικονομικά κίνητρα για τους τρεις ιδρυτές του ψηφιακού μέσου, προκειμένου να παραμείνουν στις επάλξεις κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και πέραν αυτής. Τώρα, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης και εξόδου, αναφέρουν πηγές του Status.new, μιας αμερικανικής ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης, που εστιάζει στις εξελίξεις στον τομέα των ΜΜΕ, της τεχνολογίας και της πολιτικής. Μια τέτοια κίνηση, επισημαίνει, θα ερχόταν σε μια κρίσιμη στιγμή για το ψηφιακό μέσο ενημέρωσης. Παρασκηνιακά, αναφέρει, ήδη εξετάζονται εναλλακτικές. Ωστόσο «άλλοι εργαζόμενοι, που πιθανόν έχουν μετοχές της εταιρείας, απέκτησαν επίσης τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν και να αναζητήσουν άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες» προσθέτει. Προοπτική που μπορεί να επηρεάσει το δημοσιογραφικό δυναμικό του Axios, ζωτικής σημασίας για τη συνολική επιτυχία του εγχειρήματος, στο φόντο και της «πρόσφατης άνθησης των ανεξάρτητων ΜΜΕ».