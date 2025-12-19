Κατακόρυφα ανέβασε η κυβέρνηση τους τόνους κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά και την ένταση που σημειώθηκε με τον Ακη Σκέρτσο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, συγκεκριμένα, όσα είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τη σύζυγό του και πρόεδρο Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων Αυγή Ανδοσίδου. Η Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο Σκέρτσος είναι «παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη». Οταν τη ρώτησε εάν έχει πρόβλημα με την ιδιότητα της συζύγου του, του απάντησε «όχι, έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι η σύζυγός σας τυγχάνει μίας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών». Οπως υπενθύμισε ο υπουργός Επικρατείας, ανάλογες «καταγγελίες» είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν εφημερίδα και αναγκάστηκε να τις ανασκευάσει. «Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή» είπε στην Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την και για σεξισμό. Η κόντρα αυτή, όμως, δεν έμελλε να περιοριστεί στην αίθουσα της Εξεταστικής. Σφοδρότατη επίθεση στην Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε και ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας πως πρόκειται για την «προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού». Κι έτσι το περιστατικό γίνεται πια αφορμή για το ξέσπασμα ενός πολέμου που έμοιαζε μάλλον προδιαγεγραμμένος, λαμβάνοντας κανείς υπόψη τον ρόλο πρωταγωνίστριας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Εξεταστική – που αφήνει αποτύπωμα και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην εκτίμηση ψήφου και τη δημοτικότητά της…

Σκληρές εκφράσεις

Επανερχόμενος στο θέμα χθες, ο Σκέρτσος χαρακτήρισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως «αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη». Συνέχισε με σκληρές εκφράσεις, όπως ότι «εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας», ότι «εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους». Ενώ, επί προσωπικού πια, σχολίασε, επίσης, ότι «γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους» κι ότι «καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος», αναφέροντας τον τρόπο που εξελέγη βουλευτής ο σύντροφός της και το ότι είχε προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της.

Η στήριξη των δικαστών

Να πούμε, πάντως, πως ήταν άμεση η υποστήριξη στην Ανδοσίδου από τους συναδέλφους της, τόσο μεμονωμένα όσο και σε επίπεδο ενώσεων. Ειδικότερα, για τα περί «προνομιακής μεταχείρισης» της απάντησε η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι η δικαστής δεν έχει τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης, χρεώνεται ικανό αριθμό υποθέσεων και προήχθη ομόφωνα το 2023 στον βαθμό της προέδρου Πρωτοδικών.

Συνάντηση με Γλυπτά και Eurofighter

Την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία αλλά και το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα έθεσε εκ νέου ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη βρετανή ομόλογό του Ιβέτ Κούπερ, στη χθεσινή επίσκεψή της στην Αθήνα και το υπουργείο Εξωτερικών. Στις δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα ζητήματα της αμυντικής συνεργασίας και, επί τη ευκαιρία, τόνισε την ανάγκη οι αμυντικές συμφωνίες με τρίτες χώρες να περιλαμβάνουν ρητή δέσμευση ότι οι εξοπλισμοί δεν θα χρησιμοποιούνται κατά συμμάχων, χωρίς να κάνει ευθεία αναφορά στα μαχητικά αεροσκάφη που αγοράζει η Αγκυρα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ό,τι αφορά τα Γλυπτά, τόνισε πως η επανένωσή τους είναι «ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας» προσθέτοντας πως «προσβλέπουμε στη συνεργασία με τη βρετανική πλευρά» για τις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη με το Βρετανικό Μουσείο.

Επιμένει ο Φιντάν σε «λύση δύο κρατών»

Εκτενή αναφορά στο Κυπριακό έκανε σε συνέντευξή του ο Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ξανά τη λύση των δύο κρατών. Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την πάγια θέση της Τουρκίας ότι «υπάρχουν πραγματικότητες στο νησί» και ότι η λύση δύο κρατών είναι «η μόνη ρεαλιστική», τονίζοντας πως κάθε πρόταση για λύση με ισότιμη κατανομή εξουσίας και αρμοδιοτήτων έχει απορριφτεί από τους Ελληνοκύπριους. Σύμφωνα, όμως, με τον Φιντάν, ύστερα από μια λύση «δύο κρατών», θα μπορούσε να υπάρξει «ένα νέο είδος συνεργασίας ή ακόμη και πολιτικής ενότητας». Παράλληλα, κάλεσε σε άρση της «απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων» αλλά και στα εμπόδια που, όπως είπε, θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά στη διεθνή σκηνή. «Μας παρεμποδίζουν όπου βρουν την ευκαιρία. Ωστόσο, πιστεύω ότι απέναντι στις τρέχουσες απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η συνεργασία και οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας έχουν γίνει πιο ουσιαστικές και σημαντικές από ποτέ».